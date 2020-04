HAR TROA: Gjert Ingebrigtsen viser frem en ipad med bilde av sønnene Filip og Jakob under VM i Doha i fjor. Han tror på EM senere i år. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

To av tre Ingebrigtsen-brødre foretrekker EM uten tilskuere i år

Gjert Ingebrigtsen (54) forteller at «guttene» hans trener som normalt og tror friidretts-EM vil gå som planlagt i slutten av august. To av de tre brødrene ville foretrekke å løpe uten tilskuere fremfor å utsette mesterskapet i Paris ett år.

– Fra det øyeblikk det blir lov å reise igjen, restaurantene og treningsstudioene åpner med 500 til 600 besøkende hver dag, ser jeg ingenting i veien for å konkurrere i friluft. Vi har ikke kansellert fly eller hotell i Paris, sier friidrettstrener Gjert Ingebrigtsen.

– Jeg sier som jeg sa i forbindelse med OL. Inntil det motsatte er bevist, går jeg ut fra at det blir arrangert, tilføyer han angående friidretts-EM.

EM-GULLTIDER: Jakob Ingebrigtsen blir hyllet av sin to eldre brødre Henrik og Filip etter sitt første EM-gull på 1500 meter i Berlin høsten 2018. Snaut 24 timer senere tok han gullmedaljen på 5000 meter, foran Henrik Ingebrigtsen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Mesterskapet i Paris skal etter planen arrangeres 25. august til 30. august, to år etter Jakob Ingebrigtsens EM-gull på 1500 og 5000 meter i Berlin.

Friidretts-VM 6. til 15. august i USA 2021 ble utsatt ett år – til 15. til 24. juli 2022 – etter at Tokyo-OL ble utsatt ett år på grunn av coronaviruset, fra månedsskiftet juli-august kommende sommer til 23. juli til 8. august 2021. Sesongens seks første Diamond League-stevner er utsatt.

les også Gjert Ingebrigtsen mener OL-utsettelse er fornuftig

Det er ventet at Det europeiske friidrettsforbundet vil ta en endelig beslutning i begynnelsen av mai: 1) EM etter planen om fire måneder, 2) avlysning – det vil si at neste EM går i München i 2022 – eller 3) utsettelse ett år.

– Vi har ikke hørt annet enn at det vil bli arrangert i august. Hvis det skulle blitt utsatt regner jeg med at vi hadde fått beskjed om det for lenge siden. Alt kan ikke bli utsatt til neste år, og det er ingen garantier for at neste år blir bedre enn nå i år, sier Gjert Ingebrigtsen.

På spørsmål om han ser for seg at friidretts-EM kommende august kan gå uten tilskuere er svaret hans ja, med forbehold om at han ikke har spurt «guttene» om deres mening. Det gjør han imidlertid der og da, fordi Jakob (19), Filip (26) og Henrik Ingebrigtsen (29) holder på med trening der han står hjemme i Sandnes (de skulle egentlig ha vært på høydetreningsleir i Flagstaff i Arizona).

Ifølge Gjert Ingebrigtsen svarer de to førstnevnte umiddelbart at de ville foretrekke EM uten tilskuere i år, fremfor EM med tilskuere neste år.

Henrik Ingebrigtsen ønsker – etter litt frem og tilbake – mesterskapet utsatt i tre måneder, med «delvis» tilskuere.

les også Team Ingebrigtsens agent: Åpner for å løpe «gratis»

– Mitt inntrykk er at konkurranse er konkurranse. Jeg tror folk vil ha det, selv om de ikke kan være til stede. Verden er sulteforet på idrett. Om den skjer uten tilskuere, er ikke så nøye, mener Gjert Ingebrigtsen.

Han sier også at det den første helgen i mai, om to uker, vil være lettere å kunne slå fast om friidretts-EM blir avlyst eller ikke. Han tror imidlertid en avlysning vil komme som følge av pålegg fra myndighetene eller World Athletics (tidligere Det internasjonale friidrettsforbundet IAAF).

Han håper avgjørelsen ikke vil bli tatt som resultat av «symbolpolitikk». Gjert Ingebrigtsen tror Norge vil være noenlunde normalisert i løpet av en til to måneder, og at Europa som sådan kan være det i midten av august – med forbehold om at det kommer «en smell vi ikke kan forutsi nå».

les også Filip Ingebrigtsen far for første gang

På spørsmål om dobbelt EM-tittelforsvarer Jakob Ingebrigtsen og hans to eldre europamestere-brødre i uvisse coronatider har klart å holde treningstrykket slik de pleier i normale tider, svarer Gjert Ingebrigtsen et ubetinget ja.

– Det gnistrer av guttene. Jeg har ikke hørt et eneste spørsmål som har å gjøre med «skal vi slakke av». De har vist en enormt god moral, sier han.

PS! Friidretts-NM skulle opprinnelig ha gått 19.–21. juni i Bergen. Mesterskapet er utsatt til 18.–20. september.

Publisert: 20.04.20 kl. 04:38

