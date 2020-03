INNLAGT PÅ SYKEHUS: Svein Arne Hansen, president i det europeiske friidrettsforbundet, er innlagt på sykehus etter å ha fått et slag. Foto: Bjørn S. Delebekk

Svein Arne Hansen innlagt på sykehus etter slag

Det europeiske friidrettsforbundet opplyser om at president Svein Arne Hansen (73) er innlagt på sykehus etter et slag.

For mindre enn 10 minutter siden

Det skriver European Athletics i en pressemelding.

Den norske 73-åringen, som er president i det europeiske friidrettsforbundet, skal ha fått et slag søndag kveld og er lagt inn på sykehus, står det i pressemeldingen.

Hansen ligger nå under overvåkning på sykehuset.

– Legene har ikke ennå gitt noen prognose, men det er ventet at han vil være innlagt på sykehuset i minimum en uke og gjennomgå en signifikant periode med rehabilitering, skriver forbundet.

De skriver også at Hansen i forbindelse med innleggelsen ble testet for coronaviruset og at den testen kom tilbake negativ.

– Jeg tviler ikke på at Svein Arnes utallige venner over hele verden deler den dype bekymringen, sier Christian Mils, direktør i forbundet, gjennom pressemeldingen.

– Våre tanker er med hans kone Jannicke, deres barn og barnebarn i denne tiden.

Pressemeldingen avsluttes med at forbundet vil komme med en oppdatering på Hansens helsetilstand og at de ber om hans privatliv og familie blir respektert i denne tiden.

Hansen har vært president i det europeiske friidrettsforbundet siden 2015. Før det var han president i det norske friidrettsforbundet fra 2003 til 2015.

73-åringen er også styremedlem i det internasjonale friidrettsforbundet.

Styret i det europeiske friidrettsforbundet vil tidlig i neste uke møtes for å finne ut av hvordan de skal fordele presidentens oppgaver i forbundet fremover.

Publisert: 17.03.20 kl. 23:23

