STOR MANN, STORE MÅL: Ola Stunes Isene i aksjon under Diamiond League-stevnet i Stockholm tidligere denne sesongen. Fredag kveld er han klar for finalen i stevneserien. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Norges «største» VM-håp: Opp 10 kilo på ett år

BRUSSEL (VG) Ola Stunes Isene (24) har økt voldsomt i kroppsvekt, styrkeløft og lengde på friidrettsbanen. Men diskoskjempen fra Drammen må finne seg i å leve i skyggen av Team Ingebrigtsen og Karsten Warholm – selv om han nesten er et like stort VM-håp.

Nå nettopp







– Tredjeplassen. Jeg kan fort ta den i VM, sier Ola Stunes Isene til VG i lobbyen i utøverhotellet foran Diamond League-finalen fredag kveld.

Torsdag i forrige uke brøt Karsten Warholm drømmegrensen 47 sekunder og stormet inn til historiens beste tid med 46,92 på 400 meter hekk i den første Diamond League-finalen i Zürich.

Foran den andre her i Brussel, dreier stort sett alt seg om Jakob (18) og Filip Ingebrigtsen (26): Skal en av dem klare å slå Timothy Timothy Cheruiyot (23) og vinne et Diamond League-løp for første gang – samt 450.000 kroner i seiersbonus?

les også Warholms trener om verdensrekorden: – Mulig å forbedre drømmetiden

– Løping er en større idrett enn kasting. Slik der det. Jeg får ikke gjort noe med det. Kommer jeg hjem til Drammen, må jeg finne meg i å være i skyggen av Strømsgodset – selv om de ligger i bunn av tabellen, sier Ola Stunes Isene.

Denne sesongen er hans første i stevneserien Diamond League. Han har fjerde beste årsbeste i verden i kveldens finalefelt som teller ni kastere, etter å ha fått opp 67,78 meter i Portugal i begynnelsen av sesongen. Han har tatt to fjerdeplasser og en åttendeplass i Diamond League-konkurransene.

I fjor var han nummer 36 på verdensrankingen i diskos, i år er han nummer fem. Foran denne sesongen ble han tatt ut til friidrettsforbundets B-landslag, kalt Team Paris (EM) – ikke A-landslaget kalt Team Tokyo (OL).

Norges VM-tropp nær 21 utøvere Disse 15 er klare for VM etter å ha innfridd kravet: Beatrice Llano (Slegge)

Karoline Bjerkeli Grøvdal (5000 m og 3000 m hinder)

Amalie Iuel (400 m hekk)

Hedda Hynne (800 m)

Weldu Gebretsadik (Maraton)

Sondre Guttormsen (Stav)

Håvard Haukenes (50 km kappgang)

Filip Ingebrigtsen (1500 og 5000 m)

Henrik Ingebrigtsen (5000 m)

Jakob Ingebrigtsen (1500 og 5000 m)

Ola Stunes Isene (Diskos)

Eivind Henriksen (Slegge)

Martin Roe (10-kamp)

Karsten Warholm (400 m hekk/400 m)

Sondre Nordstad Moen (10.000 meter) (Sigrid Borge (Spyd, forfall pga. skade) Disse er per dato ikke kvalifisert, men ligger an til å bli invitert av Det internasjonale friidrettsforbundet: Runa Skrove Falch (Maraton)

Lene Retzius (Stav)

Tom Erling Kårbø (3000 m hinder)

Ingar Kiplesund (Lengde) Disse ligger per dato rett utenfor invitasjonslisten:

Tonje Angelsen (Høyde)

Marcus Thomsen (Kule)

Han har null i stipend fra Olympiatoppen. Fra neste sesong faller etter alt å dømme diskos ut av Diamond League-programmet, sammen med blant andre 5000 meter. Ola Stunes Isene tar ikke det så tungt. Han tror pilene vil peke opp for hans del, i kjølvannet av parametere som allerede har økt betraktelig:

# I fjor løftet han 170 kilo i benkpress, en styrkeøvelse som er veldig relevant for diskoskasting. To dager før han satte personlig rekord i Albufeira 12. april, økte han med 10 kilo – til 180 kilo.

# Nå har han gjort det igjen. To dager før Diamond League-finalen la han på til 182 kilo.

– Det sies at man bør ta over 200 kilo i benkpress for å være en god internasjonal diskoskaster. Jeg har tallene på min side, sier Ola Stunes Isene.

les også Jakob om ørepynten og Ferrarien: – Jeg er ikke forfengelig

# Han har gått opp nesten 10 kilo i kroppsvekt siden i fjor. Han veier 118 kilo nå. Høyden er 192 centimeter. Til sammenligning veier Sveriges verdensener Daniel Ståhl (71,86 meter) 165 kilo, ifølge Isene.

– Jeg er en av de mindre kasterne. Men jeg skal ikke opp 40 kilo. Det har å gjøre med kroppstype. På mitt tyngste veier jeg kanskje 125 kilo. Det er idealvekten. Det kommer med årene; to kilo i året med funksjonell kroppstyngde, sier han.

Han mener det er en sammenheng mellom kroppsvekt og diskoslengde, selv om verdensrekordholderen (Jürgen Schult: 74,08 i 1986) i sin tid veide maks 120 kilo og var en centimeter lavere enn ham. Ola Stunes Isene har økt diskoslengden med 4,5 meter fra forrige sesong.

les også Didrik Tønseth vil til terreng-EM: – Må skippe verdenscup

– Det er umulig å gå opp 10 kilo i muskler. Men ligger man på pluss i kostholdet, med overskudd når det gjelder inntak av mat, blir det lettere å trene. Det er der man henter energi, sier han.

– I motsetning til de som slanker seg, må du ta inn mer enn du forbruker?

– Ja, svarer Ola Stunes Isene – som vedgår at han synes det er kjedelig å spise så mye som han må.

– Det er vanskeligere med spisebiten, enn treningsbiten, sier han.

Publisert: 06.09.19 kl. 17:06