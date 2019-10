SJETTEPLASS IGJEN: Eivind Henriksen (29) fikk det ikke helt til i sleggefinalen i VM. Foto: Bjørn Steinar Delebekk, VG

Irritert Slegge-Henriksen slått av dopingtatt sølvvinner

DOHA (VG) Eivind Henriksen (29) var irritert over 6.-plassen og ekstra irritert over at han ble slått av tidligere dopingutestengte Quentin Bigot (26) – som vant VM-sølv med et kast som bare var 81 centimeter lenger enn hans beste i sleggefinalen.

– Det er irriterer meg at jeg blir slått av en som er tatt for doping. Jeg bør slå dem, svarer Eivind Henriksen på VGs spørsmål om det stemmer at han før han kommer til pressesonen har uttrykt irritasjon over Bigots dopingfortid.

Franskmannen ble tatt for bruk av anabole steroider i 2014. Han var tilbake i sleggeburet for tre år siden.

Eivind Henriksen sier at han er på hils med Quentin Bigot. Men utover det har han ingen interesse av å snakke med ham. Han har heller ikke gjort det når det gjelder det han som irriterer ham sterkt, selv om han på toppen av Bigots dop-historikk også er «litt» irritert over at han faktisk får lov til å stille opp i VM.

SØLV: Quentin Bigot fra Frankrike kastet nest best i finalen. Foto: Lise Åserud, NTB Scanpix

– Det er mest ufrivillig, sier han om hilsingen.

– Det gidder jeg ikke. Jeg håper heller at jeg vil slå ham, svarer han på spørsmål om han har tatt «det» opp med ham.

NRK melder at de forsøkte å få franskmannen i tale om Henriksen suttalelser, men at han ikke ønsket å svare.

Bigot har imidlertid tidligere uttalt seg om egen doping – og innrømmet det. Australske ABC News siterte franskmannen på følgende i forbindelse med en artikkel angående OL i Rio i 2016.

– For hver behandling jeg tok, så kastet jeg to-tre meter lengre. Det er en gigantisk forskjell, sa han da.

Eivind Henriksens 77,38 meter i tredje omgang ble hans lengste kast. Det er en snau meter bak hans årsbeste og personlige rekord (78,25). Han mener det fjerde var bedre. Men det var dødt. Han sier at timingen hans ikke var så bra som han hadde ønsket.

– Det ble litt rot der, og da ble jeg litt forbannet, rett og slett, sier han.

– Er 80 centimeter opp til bronse og 81 centimeter opp til sølvmedaljen langt?

– Nei, det er ikke veldig langt. Det er surt at det er så kort opp. Men det viser at jeg er helt der oppe, svarer han.

Sjetteplass er stort sett der han har vært gjennom hele dette året. Han skulle gjerne tatt steget opp, som han uttrykker det. Men det skjedde ikke.

– Jeg skal opp på den pallen. Det er bare å jobbe enda hardere, sier han.

Det som imidlertid skjedde var at han ble slått med én centimeter av en 11 år yngre ukrainer. Mykhajlo Kokhan (18) satte personlig rekord med 77,39 i femte kast – en forbedring av «persen» med 71 centimeter.

– Selvfølgelig er det dritkjipt å bli slått av en 18-åring, sier Eivind Henriksen – vel å merke etterfulgt av et skjevt smil.

