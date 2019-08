NÆRMER SEG VM: Norges regjerende Europa-dobbeltmester Jakob Ingebrigtsen (18) er på treningsleir i St. Moritz. Lørdag løper han 1500 meter i Diamond League-stevnet i Paris. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Jakob om ørepynten og Ferrarien: – Jeg er ikke forfengelig

ST. MORITZ (VG) Han tilbakeviser at ørepynten, fin klokke og Ferrari har å gjøre med at han er blitt forfengelig. Men Jakob Ingebrigtsen (18) vedgår at han er blitt nødt til å gi mer av seg selv.

– Nei, jeg er ikke veldig forfengelig. Men det er lov til å ta seg ut. Jeg er i en posisjon der jeg må gi mer av meg selv. Jeg kunne sittet hjemme i kjelleren, men det er folk som forventer andre ting, svarer Jakob Ingebrigtsen på VGs spørsmål om han er blitt en jålebukk.

Det er tirsdag, og vi er i den sveitsiske snobbebyen St. Moritz som ligger snaut 2000 meter over havet, nærmere tre timer i bil fra Zürich. Team Ingebrigtsen har invitert til pressetreff, annonsert som det siste før VM i friidrett i Qatar 27. september til 6. oktober. Guttene Jakob, Filip og Henrik er akkurat ferdig med den første av totalt tre økter skal gjennomføres i dag.

Dette året har yngstebroren definitivt etablert seg i verdenstoppen:

Når Jakob sier at det er «folk som forventer andre ting», sikter han til sponsorer. Interessen for 18-åringen ble stor etter de to sensasjonelle EM-gullene på både 1500- og 5000-meteren i august fjor.

Jakob Ingebrigtsen snakker med VG og en håndfull andre medier fra Norge, britiske BBC og Telegraph og den sveitsiske TV-kanalen SRF på plass. Pressen har fått beskjed om å la være å håndhilse. «Ikke fordi» Jakob, Filip og Henrik er uhøflige, men for å unngå at de blir smittet av sykdom.

EKSTRAUTSTYR: Jakob Ingebrigtsen under intervjuet med VG i sveitsiske St. Moritz tirsdag. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

18-åringen har to ringer i det ene øret, rosa striper i hverdagsskoene fra utstyrssponsoren Nike, tatoveringer og et godt synlig armbåndsur pluss en gullenke rundt høyre håndledd.

Det er ikke noe spesiell årsak til akkurat det, forteller 18-åringen. Han påpeker imidlertid at «de» – han og alle seks søsknene – hjemmefra er oppdratt til ikke å se ut som fillefranser.

– Det er mer sånn. Det er ikke så viktig for meg personlig. Men jeg er innforstått med hvordan ting bør være, sier han.

På spørsmål fra VG om han, når det gjelder jålebukkspørsmålet, får råd fra kjæresten og samboeren Elisabeth Asserson, svarer han at hun ikke blander seg så mye inn i det.

– Vi er like på mange områder, men ikke så opptatt av det. Det er bare en norm, på en måte. Vi bruker litt tid på det fordi det er løye, ikke fordi det er så viktig.

DETALJ: Rosa striper på skoene til Jakob Ingebrigtsen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Ferrarien (årsmodell 1989) og motorsykkelen hjemme i garasjen i Sandnes har derimot å gjøre med at han i likhet med resten av «Team Ingebrigtsen» har en stor forkjærlighet for motordrevne fremkomstmidler.

5 løp på 10 VM-dager Jakob og Filip Ingebrigtsen skal etter planen løpe 5000 meter og 1500 meter i friidretts-VM i Doha (27. september til 6. oktober). Henrik Ingebrigtsen skal kun løpe den lengste distansen. Her er VM-programmet for de to øvelsene (alle på kvelden/ettermiddagen lokal og norsk tid): 27. september: Innledende kvalifiseringsheat 5000 meter 30. september: Finale 5000 meter 3. oktober: Innledende kvalifiseringsheat 1500 meter 4. oktober: Semifinaler 1500 meter 6. oktober: Finale 1500 meter Vis mer

– Det er ikke så mye å fortelle om den, svarer han på VGs oppfordring om å si litt mer om Ferrarien.

Senere gir han uttrykk for at han ikke er så begeistret for spørsmål som ikke har med selve løpingen å gjøre. Samtidig vedgår han at «vi» er glad i ting som lager ekte lyd.

– Er du en «mekker»?

– Nei, det er veldig begrenset hva jeg får tid til. Men jeg er glad i biler. Det er greit å ha fokus på noe annet når man har tid til det. Det er gøy, og det blir mye surfing på nettet, der jeg kan drømme meg bort fra kjedelig trening.

MYE TRENING: Jakob foran brødrene Henrik (bak) og Filip (t.h) under trening i St. Moritz tirsdag. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Han innrømmer at det er en farlig hobby og at pappa og trener Gjert Ingebrigtsen (53) er bekymret over og negativ til det som kan ødelegge for løpingen. Å gå over ende på motorsykkel kan fort sette en brutal stopper for ønsket om å være i verdenstoppen på friidrettsbanen.

– Men når det gjelder Gjert er det slik; jeg vil ikke si at det er spill for galleriet, men han klarer ikke å legge skjul på at han har hatt motorsykkel en gang han også. Han har gjort mange dumme ting. Det gikk ikke altfor lang tid før han syntes det ikke var så moro at han ikke lenger har motorsykkel, sier Jakob Ingebrigtsen om opphavets motorinteresse.

Han sier at han «angrer» på at han ikke valgte «mekanikeren» på videregående, fordi han ser for seg at motor er noe han kan komme til å bruke mye tid på etter karrieren.

– Det er ekstremt viktig å ha noe å falle tilbake på, dersom noe skulle skje eller i alle fall etter at jeg er ferdig med det jeg holder på med nå. For min del er motorsport veldig spennende, understreker han.

Team Ingebrigtsen har vært her i St. Moritz siden lag-EM på hjemmebane i Sandnes for halvannen uke siden, og de har vært her en rekke ganger tidligere. St. Moritz er deres favorittsted når det gjelder trening og oppkjøring til mesterskap og konkurranser i stevneserien Diamond League.

Her skal de legge grunnlaget for drømmen om VM-medalje i Qatar i september-oktober.

Og etter planen skal de oppholde seg her helt frem til fire til fem dager før VM starter.

Årsaken til valget av treningssted er sentral plassering i Europa, nært til konkurranse og stevnesteder. De bor i spartansk innredet leiligheter rett inntil friidrettsbanen, forteller Gjert Ingebrigtsen, samtidig som han også nevner at det er fryktelig dyrt her, og at han gjerne skulle sett at det fantes et annet og billigere sted som praktisk og treningsmessig var like perfekt.

SLAPPER AV: Jakob Ingebrigtsen gjør unna en rekke intervjuer mellom treningene i den sveitsiske fjellbyen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

VG har via friidrettsforbundets pressekontakt spurt han om treningsplanen for denne uken. Svaret fra tidenes mest suksessrike norske friidrettstrener er at han ikke ønsker å gå ut med det.

Førstkommende lørdag løper Jakob Ingebrigtsen 1500 meter i Diamond League-stevnet i Paris sammen med storebror Filip. 6. september er de to klare for Diamond League-finalen i Brussel. Henrik Ingebrigtsen skal etter planen løpe 5000 meter i Zürich neste uke.

Jakob Ingebrigtsen er på det rene med at VM nærmer seg. Det er en drøy måned til han skal løpe innledende heat på 5000 meter i Doha. Seks dager senere er det prestisjeøvelsen 1500 som gjelder. Mange eksperter mener han har like gode medaljesjanser på den første som den andre distansen.

Jakob Ingebrigtsen sier at sier at han alltid er «obs» på hvem han skal løpe mot, men at han først og fremst er opptatt av egne forberedelser.

– Det er en fin balanse. Jeg er ikke ignorant, men jeg bryr meg ikke om andre enn meg selv. Jeg vil løpe så fort som mulig, sier han.

Her blir mer eller mindre tilfeldig 1500-meteren hans i Monaco (12. juli) brakt på bane. Han er tydelig litt oppbrakt over hvordan duellen om førsteplassen mellom ham og VM-gullfavoritt Tim Cheruiyot (23) fra Kenya ble omtalt etter løpet. Jakob hevder det er «brutalt feil» at han skulle ha plantet en albue i brystet på kenyaneren.

– Han dro, og bremset. Og så begynte han å svare da jeg ville gå rundt. Det var et typisk mesterskapsløp. Alle løpene til Mo Farah var slik. Jeg måtte rykke da han svarte, for å komme inn først. Jeg ville aldri løpt på 3.30,4 hvis jeg ikke hadde gjort det, forklarer han når det gjelder brøytebevegelsen – eller plante albuen i brystet på Cheruiyot – for å komme først.

– Du sier «et mesterskapsløp», og det er vel det, til forskjell fra Diamond League-løp, som er spesielt med løpene i mesterskapet: De er veldig uforutsigbare?

– Ja, jeg er forberedt på at absolutt alt kan skje. Jeg har sett mange gamle løp, og hva som er «normalt» i mesterskap. Mange begynner å stresse, og da smeller det, forklarer han.

– Du kan også gjøre det?

– Ja, for så vidt. Men det er vanskelig å si. Det gjelder å ta smarte valg. Jeg har vært med i mange juniormesterskap og gjort mange feil. Du kan øve på det, på å handle på impuls, svarer han på det og oppfølgingsspørsmålet om det går å trene på stressmestring.

Han sier han har hørt at kenyanerne, som dominerer løpsøvelsene internasjonalt, nærmest har vedtatt at mesterskapsløp aldri mer skal bli avgjort som følge av taktisk løping. Det vil eventuelt bety at det blir full guffe, slik at de uten erfaring lukes bort umiddelbart.

– Det vil være en fordel for deg?

– Ja, jeg har løpt fort, og er komfortabel med taktisk løping også, svarer Jakob Ingebrigtsen.

SENTRAL: Pappa og trener Gjert Ingebrigtsen sammen med sønnene i St. Moritz. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Pappa og trener Gjert Ingebrigtsen (53) kan lett oppfattes som diktatorisk i offentlighetens lys, ikke minst i NRKs TV-serie om stor- og idrettsfamilien fra Sandnes. Jakob Ingebrigtsen svarer kjapt og kontant nei konfrontert med om han blindt adlyder farens orde i rollen som trener.

– Nei, han er ikke en diktator. Han har lyst til å være det, men han når ikke så godt igjennom som det. Gjert er flink på ekstremt mange områder. Men det er mange områder han ikke er like god på, mener Jakob Ingebrigtsen – som fyller 19 år om en måned.

– Vi er litt heldige som er fire veldig sterke og store personligheter i vår treningsgruppe. Hvis en mener noe; det blir ikke slått hardt ned på, men det blir på en måte rettet på til det mangfoldet vil, tilføyer han.

– Han er altså lydhør for innspill fra deg, for eksempel hvis du i dag skulle si til ham at du ikke synes tre økter er så smart, så lytter han til det?

– Nei, vi er ikke veldig gode lyttere i vår familie, og vi er ikke gode til å ta imot kritikk. Men hvis man greier å få de andre til å se det som er bra med det, hender det ofte at det får gjennomslag. Gjert vil ikke at vi skal gjennomføre noe av prinsipp. Det er fordi han tror det er det beste, svarer han.

– Hvis en av oss greier å overtale ham til noe annet, går han med på det, konkluderer han.

– Er det et hierarki blant dere tre som løper, det vil si at Henrik bestemmer mest, deretter Filip – og så du nederst på rangstigen?

– Nei, ikke i det hele tatt. Alle er åpne og innforstått med at det beste skal bli gjort, svarer Jakob Ingebrigtsen.

Publisert: 21.08.19 kl. 07:50