TØFF KONKURRANSE: Jakob Ingebrigtsen fremst i feltet på Bislett stadion torsdag kveld. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Pappa Ingebrigtsen om Jakob: – Han kaster bort masse krefter på tull og tøys

BISLETT (VG) Drømmen om første nordmann under 3,50 på ei engelsk mil gikk i knas. Jakob Ingebrigtsen (18) måtte nøye seg med 6. plass under «Drømmemila» på Bislett.

Oppdatert nå nettopp







– Det var duket for familien Ingebrigtsen og et skifte av norsk rekord, men det er nok Jakob og Filip som ikke er helt i konkurransemodus på 1500 meter ennå, sa NRK-ekspert Vebjørn Rodal på direkten.

Filip Ingebrigtsen (26) hadde ingen muligheter til å følge de beste på slutten. Han ble nummer ni.

– De ble altfor ivrige, spesielt Jakob. Han kastet bort masse krefter på tull og tøys, sa pappa Gjert Ingebrigtsen.

les også Karsten Warholm satte ny europeisk rekord

– Han blir unødvendig ivrig, sa faren til NRK.

– Jeg har lyst til å springe litt fortere enn det det ble løpt. Jeg var uheldig og kom ut i andre bane. Det er et lett å bli for ivrig med et sånt publikum, sa Jakob Ingebrigtsen.

– Jeg må eksperimentere litt på ulike taktikker. Jeg har lyst til å vinne løp. Da kan jeg ikke spare alt til slutten, fortsatte 18-åringen i NRK-intervjuet. Han noterte 3,53,04.

les også Suveren norsk rekord av Henrik Ingebrigtsen: – Haltet de siste 1000 meterne

– Det er kult at Jakob prøver forskjellige måter å løse det på. Han tok litt risiko i dag. Det kunne også ha gått veldig bra. Det er kult å prøve. Han må det for å være med og kjempe om seieren, sa Filip Ingebrigtsen om yngre bror Jakob.

– Men det er litt tidlig både for Jakob og meg. Jeg skulle gjerne ha sett at Bislett var en måned senere.

Den norske rekorden på de 1609 meterne er på 3,50,72 og tilhører deres bror Henrik Ingebrigtsen.

Distansen ble vunnet av Marcin Lewandowski fra Polen med 3,52,34.

Publisert: 13.06.19 kl. 21:57 Oppdatert: 13.06.19 kl. 22:10