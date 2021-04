UTSATT BISLETT-COMEBACK: Jakob Ingebrigtsen kunne ta så mange high fives han orket etter å ha satt personlig rekord på 1500 meter på Bislett i 2018. Det kunne han også for to år siden, mens det var «impossible» i fjor. Foto: DELEBEKK,BJØRN S.

Må utsette Bislett Games: − Sier seg selv at det blir umulig

Stevnegeneral Steinar Hoen er klar på at det internasjonale Diamond League-stevnet Bislett Games må utsettes etter at statsminister Erna Solberg i går la frem sin trinnvise plan for gjenåpning av Norge.

Av Øystein Jarlsbo

Publisert: Nå nettopp

– Ved å lese trinnene nøye, sier det seg selv at det blir umulig, sier Steinar Hoen med tanke på at det tradisjonsrike internasjonale friidrettsstevnet på Bislett i henhold til planen skulle ha gått torsdag før andre helg i juni.

– 10. juni blir umulig slik gjenåpningsplanen for Norge ble. Slik vi leser den må vi minimum på nivå tre for å kunne arrangere et internasjonalt stevne som Bislett Games. Det kan, slik vi ser det, tidligst skje i midten eller mot slutten av juni. Kansellering er uaktuelt. Derfor jobber vi med datoer for et senere tidspunkt , forklarer stevnesjef Hoen.

Eksakt ny dato for friidrettsgallaen i Oslo kan han imidlertid ikke presentere. Den kan bli cirka en måned senere, i begynnelsen av juli, eller etter OL i Tokyo – altså fra en gang rundt midten av august.

10 helt OL-klare Jakob Ingebrigtsen og Amalie Iuel er blant 10 norske friidrettsutøvere som har innfridd kravet til deltagelse i Tokyo-OL 23. juli til 8. august: Filip Ingebrigtsen, Jakob Ingebrigtsen, Amalie Iuel, Karsten Warholm, Ola Stunes Isene, Eivind Henriksen, Sondre Guttormsen, Sondre Nordstad Moen, Håvard Haukenes og Karoline Bjerkeli Grøvdal. I henhold til rankingen som også danner grunnlag for tildeling av OL-billett, er Hedda Hynne i praksis klar. Det samme gjelder Henrik Ingebrigtsen. Marcus Thomsen og Martin Roe ligger bra til. Mens Isabelle Pedersen, som er inne på rankingen etter resultater i 2019, må prestere gode løp denne sesongen for å kvalifisere seg til OL. Vis mer

Tokyo-OL arrangeres fra 23. juli til 8. august, med friidrett i siste halvdel av de utsatte sommerlekene. I henhold til nåværende plan, skal Diamond League starte opp igjen 14. august – med fem per nå planlagte stevner den måneden. Men med stadig skiftende pandemisituasjon er ifølge Steinar Hoen Diamond League-kalenderen langt fra spikret.

les også Warholm turte ikke dra – nå er det smitteflom etter EM: – Angrer ikke

Årets første stevne skal i henhold til den som nå gjelder, gå i Rabat i Marokko allerede 23. april. Friidrettsforbundets toppidrettssjef Erlend Slokvik opplyser at ingen norske utøvere er påmeldt til stevnet i Afrika. 800-meterløper Hedda Hynne, som i praksis er kvalifisert for OL, blir antakelig eneste norske utøver i Dohas Diamond League-stevne 28. mai.

les også World Athletics jobber med nye skoregler: – Vi kan ikke gjøre noe før OL

Det foreløpig er uklart om noen norske vil stille til start i «Roma-stevnet» 4. juni. Det vil på grunn av fotball-EM ikke avvikles på Olympiastadion i Roma, men i en annen italiensk by. Oslo er neste arrangør 10. juni. Men det blir altså ikke noe av.

– Det er ikke aktuelt for oss å arrangere et nytt «Impossible Games», sier Steinar Hoen.

Det gjorde han i fjor, da Diamond League-stevnet ble avlyst på grunn av pandemien - og erstattet av et strengt smitteregulert og øvelsesamputert arrangement på Bislett 11. juni. Karsten Warholm satte bestenotering i verden på 300 meter hekk og Therese Johaug imponerte på 10.000 meter under «Impossible Games 2020».

les også Konkurranse-comeback for Nordstad Moen: – Må ikke bli for grådig

Steinar Hoen sier at statsminister Erna Solbergs redegjørelse når det gjelder gjenåpning, og kultur- og likestillingsminister Abid Rajas uttalelser onsdag, bekreftet det han hadde trodd. Nemlig «desto senere, jo bedre» for et Diamond League-stevne på Bislett i 2021 - vel å merke med tilskuere på tribunene.

les også Vukicevic Demidov erstatter Karen-Marie Ellefsen som NRK-profil

Steinar Hoen sitter i styret for Diamond League. Han sier at det for øyeblikket så vidt er i gang med å avklare første del av Diamond League-sesongen. Det vil si for mai og juni. I juli står - per i dag - tre stevner på programmet: Stockholm (4.7), Monaco (9.7) - der Karsten Warholm «tilbys» 400 meter hekk, som i fjor - og London (13.7) en uke før OL begynner.

– Det er trangt om plassen i begynnelsen av juli. Men vi har så vidt kommet i gang med avklaringene internasjonalt, og det er mye å ta hensyn til. Blant annet våre TV-sendinger til 110 land. Det er der de store inntektene ligger for oss, sier Steinar Hoen.