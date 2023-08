1 / 4 forrige neste fullskjerm

Årsbeste ikke nok for Retzius: − Jeg er skuffet for meg selv

Stavhopperen Lene Retzius (27) satte sesongbeste med et hopp på 4,60 meter. Det var dessverre fem centimeter for kort til å ta seg til VM-finalen.

Dermed måtte en gråtkvalt Retzius innse at det ikke ble noen VM-finale i Budapest. En liten trøst var at hoppet på 4,60 meter er årsbeste for 27-åringen.

– Det var såpass nærme, men likevel ikke godt nok. Jeg er lei av å gjøre det dårlig i mesterskap. Jeg er skuffet over meg selv, sier Retzius til NRK.

Tolv av konkurrentene hennes hoppet nemlig over 4,65 meter i kvaliken. Det har aldri skjedd før, ifølge trener Atle Guttormsen. Til sammenligning var det bare ni utøvere som kom seg over 4,50 under kvaliken i VM i Eugene i 2022, ifølge NTB.

Retzius sier til NRK at hun føler formen er god nok, men at hun har trøblet med nerver.

– Jeg slet litt med det, men tok 4,50 og 4,60 med tredje forsøk. Hvis det er noe positivt i det, så er det at det er sesongbeste og at jeg tar høyene i tredje forsøk, noe som er nervepirrende. Akkurat da klarte jeg å kontrollere dem, men jeg skulle gjerne klart 4,65. Jeg føler at jeg er god nok, men jeg viser det ikke. Jeg leverer ikke varene. Det er kjedelig, sier Retzius.

Retzius sto over 4,20 meter og åpnet med listen på 4,35. Der trengte hun to forsøk. Deretter kom hun seg over 4,50, men ikke før på det tredje og siste forsøket.

Dermed så det skummelt ut før den neste stigningen på 4,60. Også der rev hun de to første gangene, men igjen hun lyktes hun med det tredje forsøket.

– For en spennende kveld dette plutselig ble. Jeg får gåsehud, sa NRK-ekspert Christina Vukicevic Demidov.

For det var 4,65 som automatisk ga en plass i VM-finalen, dermed trengte Retzius å legge til fem centimeter på listen. Det klarte hun ikke. Og når konkurrentene hoppet svært godt, holdt ikke 15.-plassen for Retzius.

4,60 er likevel hennes beste hopp denne sesongen. For to måneder siden hoppet hun over 4,55 i Luzern i Sveits. Dette var altså en forbedring på fem centimeter.

Moelv-kvinnens rekord er på 4,70 meter. Ingen norsk kvinne har hoppet høyere. Rekorden satte hun i Genève i fjor sommer.