1 / 4 HISTORISK: Håvard Bentdal Ingvaldsen i VM-finalen. forrige neste fullskjerm HISTORISK: Håvard Bentdal Ingvaldsen i VM-finalen.

Håvard Bentdal Ingvaldsen på 6.plass: − Ekstremt stort

VM-sensasjonen Håvard Bentdal Ingvaldsen (20) var sjanseløs på medalje i VM-finalen på 400 meter. Finaledebutanten endte på 6. plass.

– En helt grei finale. Det var det jeg hadde i dag, sier han til NRK.

– Det er ekstremt stort å løpe VM-finalen, legger han til.

– Et godt gjennomført løp. Han har løpt sine to beste løp her. Han kjenner dem. Han skal være strålende fornøyd, mener mamma og trener Mari Ann Bentdal etter sønnens tre VM-løp på fem dager.

Ingvaldsen løp aller best i forsøket og endte på tiden 45,08 i finalen. Antonio Watson fra Jamaica tok gullet 0,86 sekunder foran. Briten Matthew Hudson-Smith endte på sølvplass, mens USAs Quincy Hall knep bronsen.

Nordmannens store forbilde, verdensrekordholder Wayde van Niekerk, var den eneste som endte bak ham i finalefeltet. Senere ble den tidligere VM- og OL-vinneren KieronJames disket. Dermed spratt Ingvaldsen opp til 6. plass.

– Mesterskapet har gått over all forventning, sier Håvard Bentdal Ingvaldsen og lover å løpe på «43-tallet» neste sesong. Van Niekerks verdensrekord er på 43,03.

Ingvaldsen er den første nordmann gjennom alle tider i en global finale på 400 meter flatt.

– Jeg vil hylle ham. Det han og teamet har fått til er fantastisk, sier Karsten Warholm til NRK. VM-vinneren på 400 hekk assosierer seg med Ingvaldsen. Warholm ble i 2018 sist i EM-finalen på 400 flatt.

– En berikelse for norsk friidrett, mener Warholm. Han ønsket Ingvaldsen lykke til utenfor stadion rett før oppvarmingen.

Warholm har mistet norgesrekorden på distansen til unggutten. Det var under Bislett Games i sommer Ingvaldsen for alvor presenterte seg i friidrettseliten, da han løp 44,86 på og slettet Warholms gamle norgesrekord på 44,87.

I forsøket søndag sjokkerte Ingvaldsen seg selv og «alle andre» med ny nordisk rekord: 44,39 - niende beste tid i 2023 og bare seks hundredeler bak den daværende europarekorden til østtyske Thomas Schönlebe fra 1987.

TRENERMAMMA: Håvard Bentdal Ingvaldsen med trener Mari Ann Bentdal i Budapest.

– Han skal starte litt roligere enn i semifinalen. Han skal ikke brenne så mye krutt de første 150 meterne, sa Mari Ann Bentdal rett før VM-finalen.

– Dette er gull uansett hvordan det går, mente moren.

– Mari Ann er så tett på Håvard. Hun ser, føler og hører. Det er en stor fordel, mener pappa Torstein Ingvaldsen.

– Nå stemmer plutselig det meste. Han er ikke så nervøs som han var før. Da gikk det utover prestasjonen. Teknikken sitter og så er det den solide jobben som Mari Ann og Håvard har holdt på med i så mange år. De har virkelig jobbet målrettet og bygd stein på stein. Men ingen av oss hadde forutsett at han skulle få denne uttellingen, sier Ingvaldsen senior til VG.

Han så finalen fra tribuneplass sammen med Håvards søster Johanne (18).