OPPTUR: Karoline Bjerkeli Grøvdal forbedret sin egen norske rekord på 5 kilometer gateløp i Lier søndag.

Grøvdal med norsk rekord etter VM-fiaskoen: − Deilig å reise kjerringa

Karoline Bjerkeli Grøvdal satte ny norsk rekord på 5 kilometer gateløp.

Under et løp i Lier søndag forbedret Grøvdal sin egen rekord fra 14.58 til 14.46, som er bare to sekunder bak nederlandske Sifan Hassans europarekord.

Hassan satte europeisk rekord på distansen i Monacos gater i februar 2019.

– Veldig deilig å reise kjerringa etter VM-fiaskoen og få en bekreftelse på at formen er der, sier Bjerkeli Grøvdal til TV 2.

– Jeg løp jevnt de første kilometerne, og er veldig fornøyd med en rask siste kilometer i en bra løype, fortsetter hun.

I desember i 2022 fortalte Grøvdal til VG at hun hadde målsettinger om å slå Hassans europarekord på distansen. Det skulle hun prøve å gjøre på nyttårsaften i Barcelonas gater.

Nå har hun derimot senket sin egen norske rekord, og er nærmere europarekorden enn noen gang før.

Dermed fikk Grøvdal en opptur etter at årets VM ble av det kjedelige slaget. Løperen feilet i å ta seg videre fra forsøket på 5000 meter, og måtte dra slukkøret hjem.

Grøvdal ble nummer elleve i et felt der de åtte beste tok seg videre.

– Det var ikke dagen, rett og slett. Det er ingen hemmelighet at jeg ikke trives i høy varme, men skal ikke skylde på det, sa hun til VG og viste til de høye temperaturene under årets VM.