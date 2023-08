1 / 2 LANG BAK: Ole Jakob Høsteland Solbu ble distansert inn på oppløpet i sitt forsøksheat på 800 meter. TOMMEL OPP: Selv om det ble exit, var det en fornøyd VM-debutant som løp i mål. forrige neste fullskjerm LANG BAK: Ole Jakob Høsteland Solbu ble distansert inn på oppløpet i sitt forsøksheat på 800 meter.

Solbu sjanseløs i VM-debuten: − Det største jeg har vært med på

Ole Jakob Høsteland Solbu (20) klarte ikke å ta seg videre fra forsøket på 800 meter under friidretts-VM i Budapest tirsdag kveld.

Solbu løp i heat fire og klokket inn på tiden 1.51,66. Det var sist av de åtte i heatet, som gjør at 20-åringen er slått ut av sitt første VM på seniornivå utendørs.

Det var de tre beste i hvert heat som gikk videre til semifinale, i tillegg til de tre med raskest kvalifiseringstid etter det igjen.

– Prestasjonsmessig var det ikke så veldig bra, men det var kjempegøy. Det er det største jeg har vært med på, og det var stort å delta, sa Solbu til NRK etter målgang.

Solbu var imidlertid veldig offensiv ut fra start og ledet halvveis ut i løpet. Dessverre for 20-åringen sa det fullstendig stopp mot slutten, og han endte til slutt over seks sekunder bak spanske Adrián Ben som vant heatet.

– Det er gøy å være med de store gutta og prøve å yppe seg litt. Jeg måtte prøve å lede litt av løpet hvert fall, men det holdt jo bare en runde, sa 20-åringen og fortsatte:

– Dette viser hvor nivået er og hva jeg må trene på. Det gir meg mye motivasjon videre.

Solbus personlige rekord lyder på 1.45,75. Den satte han under Bislett Games i slutten av juni. Han tok også sitt første NM-gull på distansen to uker senere under norgesmesterskapet på Jessheim.

20-åringen er rangert som nummer 89 i verden på distansen.