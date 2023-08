1 / 8 forrige neste fullskjerm

Nå er Karsten Warholm VM-konge: − Det er fantastisk

BUDAPEST (VG) Karsten Warholm (27) feide inn til et nytt VM-gull. Nå er han VM-konge på 400 meter hekk. Ingen andre har tre VM-gull på distansen.

– Det er fantastisk. Det er tredje gangen han vinner. Det er vanskelig å påstå at det er flaks, sier trener Leif Olav Alnes til NRK.

Konkurrentene hang lenge med Warholm, men på oppløpssiden var vestlendingen helt uimotståelig. Kyron McMaster ble nummer to nesten halvsekundet bak (0,45), mens Rai Benjamin tok bronse. Regjerende verdensmester, Alison dos Santos, havnet helt nede på 5. plass – 1,21 sekunder bak den suverene verdensmesteren.

Vinnertiden ble 46,89. Dermed vant Warholm VM-gull på en tid 11 hundredeler svakere enn han tok NM-gull på juli. Gullet kom på Warholms syvende beste tid i karrieren.

Han tar en kraftig revansje på dos Santos og Benjamin i sesongens første møte med rivalene. Hans tøffeste konkurrenter tok gull og sølv i fjorårets VM. Da hadde Warholm kjempet hele forsesongen for å bli kvitt en lårskade. I VM-finalen stoppet det helt opp. Seiersmaskinen endte på 7. plass i Eugene.

Denne sesongen er fenomenet fra Dimna Idrettslag ubeseiret.

I mandagens semifinale traff han hekk nummer to med benet, men gjorde likevel tidenes beste tid i et innledningsløp i VM: 47,09.

– Man skal passe seg for å få et antiklimaks, men semifinale-tidene ser drøye ut, sa Warholm til VG før finalen. Han kaller banedekket i Budapest «sabla raskt», men finaleløpet ble ikke like raskt som mange trodde.

En halvtime før Warholms løp røk Jakob Ingebrigtsen på et nytt VM-nederlag på 1500 meter. Josh Kerr spurtet fra den store favoritten. Mens Narve Gilje Nordås fikk en stor opptur med VM-bronse.

Karsten Warholm har selv to tidligere VM-gull fra 2017 og 2019. Også Edvin Moses (1983, 1987), Felix Sanchez (2001, 2003) og Kerron Clement (2007, 2009) står notert med to VM-gull.

Nå troner Warholm alene på toppen med tre VM-gull.

Felix Sanchez og Edvin Moses har også to OL-gull. Mens Warholm har OL-gullet fra Tokyo i 2021. Der snek han seg som førstemann under drømmegrensen på 46 sekunder ved å sette verdensrekord på 45,94.

I Paris-OL neste sommer kan Karsten Warholm tidenes løper på 400 meter hekk. Distansen ble første gang arrangert globalt i OL for 123 år siden. Også da gikk OL i Paris. USAs Walter Tewksbury ble den første gullvinneren på 400 meter hekk.

Warholms suksess har vært enorm siden han startet samarbeidet med trener Leif Olav Alnes i mars 2015. Det har klaffet maksimalt mellom Warholm og den nesten 40 år eldre «friidrettsprofessoren».

Warholm vant NM-gull på 400 meter hekk og kongepokal den første sommeren med Alnes og kom til OL-semifinalen året etter. Under VM i London året etter smalt det.

21-åringen fra Ulsteinvik feide inn til VM-gull i regnværet.

Duoen har også feiret to EM-gull sammen. Senest sist sesong. Fjorårets EM-gull i München ble et plaster på såret etter den vanskelige skadeperiode og nedturen under VM i USA.

