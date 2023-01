Mo Farah har samlet en haug av gullmedaljer i sin karriere. Her vant han 10.000 meter i VM i 2015 i Kina. Foto: Vidar Ruud / NTB

Mo Farah: − Tror 2023 blir mitt siste år

Den britiske løperlegenden Mo Farah (39) avslører at 2023 trolig blir det siste året som toppidrettsutøver.

Farahs navn er bekreftet til London Marathon 23. april. Det blir etter all sannsynlighet for siste gang. Da vil han være 40 år.

– Det har vært en utrolig karriere, og å ta del i London Marathon er stort for meg, sier han.

Sist han løp i London Marathon, var i 2019. Da ble det femteplass.

Han har utelukket et fjerde OL, men et siste VM i Budapest senere i år er fortsatt på bordet.

– Jeg kommer ikke til å gå OL, og jeg tror 2023 blir mitt siste år. Men hvis det kom til stykket mot slutten av året, og du blir valgt ut for landet ditt, ville jeg aldri avslått det, sier 39-åringen.

Farah kan se tilbake en svært suksessrik karriere med fire OL-gull (5000 meter og 10.000 meter i 2012 og 2016). På veien har han også vunnet seks VM-gull og fem EM-gull.

Farah, som er født i Somalia og ankom Storbritannia som åtteåring, ble i 2017 slått til ridder for sine prestasjoner.

I fjor kom det fram i en dokumentar at Farah ble smuglet inn til Storbritannia på ulovlig vis. Myndighetene har gjort det klart at det ikke vil få konsekvenser for ham.