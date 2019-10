GULLGUTT: Karsten Warholm feirer VM-gullet med trener Leif Olav Alnes i Doha 30. september. Foto: Bjørn S. Delebekk

Warholm best i Europa: – Det er helt rått

Karsten Warholm (23) ble lørdag kåret til årets mannlige friidrettsutøver i Europa for 2019. Trener Leif Olav Alnes mener at sunnmøringen får som fortjent.

– Helt rått, sier Alnes (62) til VG og mener han er privilegert som trener for en utøver han kaller både «fantastisk» og «eksepsjonell».

– Jeg synes det er fortjent. Men jeg har lært meg å si at jeg ikke er uhildet i slike sammenhenger, humrer treneren.

Verdensmesteren på 400 meter hekk hadde konkurranse av den polske sleggekasteren Pawel Fajdek, spydkasteren Magnus Kirt fra Estland og den svenske diskoskasteren Daniel Ståhl.

– Det er mange gode europeiske utøvere nå. Dette er gladsak for europeisk friidrett. Helt nydelig, beskriver treneren som er i Oslo og ikke med Warholm til Tallinn i Estland der utdelingen forgikk lørdag kveld.

– Dette er med på å krone en sesong som for min del har vært helt fantastisk, sier Warholm i en pressemelding. Han vant VM-gull, seiret i samtlige løp gjennom sesongen, og senket persen på 400 meter hekk med 68 hundredeler til den nest beste tiden noen gang.

– Han har først og fremst forbedret de siste 100 meterne dette året. Nå jobber vi med å skape ytterligere utvikling. Han hadde en fantastisk økt i Oslo fredag og har trent i Tallinn lørdag også, sier Leif Olav Alnes.

Spydkasterne Trine Hattestad og Andreas Thorkildsen er de eneste norske som tidligere blitt kåret til årets friidrettsutøver i Europa. Warholm er den første langhekkløperen noensinne til å vinne denne prisen i herreklassen.

– En slik pris henger svært høyt, og det vises blant annet av de meget gode utøverne som både var nominert innledningsvis og som kom med i denne finalerunden. Det er svært mange utøvere på et veldig høyt nivå i Europa, tilføyer Warholm selv.

Lørdag 23. november vil Det internasjonale friidrettsforbundet IAAF kåre Årets mannlige utøver i verden under sin tradisjonsrike galla i Monaco.

– Han er en verdig kandidat der også, mener Alnes og minner om at Warholm er rangert som den neste beste mannlige utøveren av det internasjonale friidrettsforbundet. Bare sprinteren Noah Lyles ligger foran, men amerikaneren har både 100 og 200 meter å spille på.

– Jeg har satt noen europeiske rekorder (3) og er ubeseiret (17 ganger) gjennom hele sesongen, sa Karsten Warholm til VG tidligere i uken – før han understreket at han for å få den prestisjetunge utmerkelsen i Monaco om en måned var avhengig av å vinne kveldens pris i Estland.

Det kan bli mye heder for Warholm fremover. Også i Norge venter garantert flere priser. Han er favoritt til å bli kåret til årets utøver på den norske Idrettsgallaen i januar.

– Vi gjør det vi kan for at dette ikke skal påvirke for mye. Vi prøver å gjøre hele opplegget så «smud» som mulig. Det er alltid mange ting som kommer sammen med suksess, mener veterantreneren.

Han forteller at duoen jobber videre med «å redusere tilfeldighetene» og fortsette utviklingen. Warholm har siden han ble verdensmester i 2017 senket persen med hele 1,3 sekunder på de 400 meterne med 10 hekker.

Hvis han fortsetter utvklingen i OL-sesongen lever Kevin Youngs verdensrekord (46,72) farlig i 2020. Alnes er klar på at det ikke holder med det som i år for å være på topp i OL-sesongen.

– Vi jobber for at Karsten skal være den beste utgaven av seg selv i alle mulige sammenhenger. Det er viktig.

Og lørdag var sammenhengen den europeiske friidrettsgallaen i Estland.

