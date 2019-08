ENER OVER HEKKENE: Karsten Warholm etter løpet i Stockholm tidligere i sommer. Nå venter 400 meter uten hekker til helgen. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Warholm jakter 32 år gammel rekord: – Toppnivået er i det området

Karsten Warholm (23) er blitt et halvt sekund bedre over hekkene siden i fjor. Treneren mener 23-åringen nå også er god nok til å utfordre en av de eldste europarekordene i friidrett - på 400 meter flatt.

Etter tre løp på to dager sist helg skal Warholm løpe 400 meter flatt under lag-EM i Sandnes til helgen.

Han har allerede levert tre 400 meter hekk-løp på rad raskere enn han løp i fjor. Det toppet seg med 47,12 i London og hans andre europeiske rekord i år på distansen.

Og treneren Leif Olav Alens ser hvordan løperen fra Ulsteinvik er blitt langt sterkere enn da han satte personlig rekord med 44,87 i Florø i juni 2017 på 400 meter flatt.

– Han er blitt klart mye bedre enn det, sier Alnes til VG.

Sist helg imponerte hekkeløperen i NM med 47,43 på 400 meter hekk:

Fra Warholms norske rekord på 400 meter er det rundt et halvt sekund ned til den europeiske rekorden til østtyske Thomas Schönlebe. Om en måned har rekordtiden 44,33 stått i hele 32 år, siden utøveren fra tidligere DDR tok VM-gull i Roma i 1987.

– Jakter han europarekorden til helgen?

– Nja. Det er klart at toppnivået er i det området. Men rekorder pleier ikke å komme på bestilling og det er vanskelig vite hvordan han føler seg. Det er mange faktorer. Det er utendørs og det spørs hvor sliten du er. Det er en veldig god rekord også, sier Alnes.

les også Warholm-rival i trøbbel: Samba kan miste alle løp før VM

Sist vinter tangerte den norske hekkestjernen Schönlebes europeiske rekord innendørs på 400 meter da han løp på 45,05. Men blant alle løpsøvelsene, som også er øvelser i friidrettsmesterskap er bare Pietro Menneas 200-meterrekord, på 19,72 fra 1979, eldre enn østtyskerens 400-meterrekord utendørs.

– Karsten slutter aldri å overraske, men jeg liker ikke å forskuttere noe. Min filosofi er at godt gjort er bedre enn godt sagt, sier Alnes.

Og Warholms rekordtider i år har kommet etter at fjorårets tap mot rivalen ga motivasjon:

NRK-kommentator Jann Post påpeker at værmeldingen ser stygg ut for helgen med mye regn og vind i Sandnes. Han tviler på at de sterkeste tidene kommer allerede der. Men han mener potensialet til Warholm på 400 meter under gunstige forhold nå ligger mellom 43,8 og 44,5.

–Det er helt logisk. Om han er i nedre del eller øvre del er opp til ham å bevise. Europarekorden er helt klart i spill under gode forhold og når han er form, sier Post som er ekstremt nysgjerrig på hvor fort Warholm kan løpe i VM.

les også Warholm tok to NM-gull med nye «VM-våpen»

For under NM ble Warholm fristet til å doble i VM - altså å løpe både 400 meter hekk og 400 meter flatt.

– Det er klart at seks løp i VM er helt ummeneskelig. Man kaller jo 400 meter hekk for «mankiller». I U23-mesterskapet i fjor doblet vi, men dette har ikke vært gjort før i VM. Fortsatt mener jeg det er forferdelig drøyt, sier Alnes.

Muligens løper Warholm også 4x400-meterstafetten i lag-EM kommende helg. Alnes forteller at det norske lagets plassering i lagkonkurransen og hvor sliten Warholm er kan påvirke den avgjørelsen.

Publisert: 08.08.19 kl. 09:53

