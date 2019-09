VIL UNDERSØKE: Brett Clothier i Det internasjonale friidrettsforbundet IAAF. Foto: YASUYOSHI CHIBA / AFP

Hevder skjult kamera-opptak avslører EPO-bruk hos kenyanske VM-løpere

Med bruk av skjult kamera hevder den tyske tv-kanalen ZDF å ha bevis for doping i kenyansk friidrett – rett før VM starter.

Den tyske tv-kanalen har publisert et syv minutter langt videoinnslag der opptakene – ifølge ZDF – viser at bloddopet EPO injiseres med sprøyte direkte inn i blodårene.

Det skal være snakk om to VM-uttatte utøvere – en kvinne og en mann. Begge er sladdet i reportasjen, i likhet med personen som tilsynelatende setter sprøytene. Kommende fredag starter friidretts-VM i Doha.

Brett Clothier i Friidrettens Integritetsenhet (AIU), underlagt Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF), er blitt forelagt bildene fra ZDF.

– Det her er veldig alvorlige påstander. Vi er ikke naive og vet at det er problemer med korrupsjon i Kenya. Vi er alltid åpne for innspill og for å undersøke denne typen påstander, sier Clothier i et Skype-intervju i reportasjen.

Han sier Kenya er ett av fem land som inngår i «Klasse A», som betyr at landet har hatt stor dopingproblematikk og kan i verste fall utestenges fra friidrettens konkurranser.

– De har veldig strenge regler å forholde seg til, som de må adlyde. Gjør de ikke det, kan forbundet bestemme at de utestenges, sier Clothier.

ZDF har også konfrontert Kenyas fridrettssjef Barnabas Korir. Han sier at det nasjonale forbundet jobber med å forsikre seg at utøverne deres følger reglementet.

– Utøverne vet konsekvensene; er man dopet, blir man kastet ut av laget og får aldri ikle seg Kenyas farger igjen, sier Korir til kanalen.

