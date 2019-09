KLAR: Karsten Warholm før sin VM-start i Doha.

Warholm «spaserte» til semifinalen på 400m hekk

DOHA/OSLO (VG) Karsten Warholm (23) er klar for semifinalen i 400m hekk etter en overlegen seier i forsøket.

23-åringen løp kontrollert fra start og holdt tydelig igjen farten mot slutten. Han tok seg videre lekende lett med tiden 49,27.

Semifinalen går lørdag kveld, og en eventuell finale mandag.

Regjerende verdensmester Karsten Warholm (23) tror han må løpe 400 meter hekk på under 47 sekunder for å forsvare gullet.

– Det her kan bli helt sykt. Det kan bli meget, meget sykt, sa 23-åringen fra Ulsteinvik om gullduellen denne uken.

Favoritt

Warholm kommer til VM i Qatar som den største favoritten.

Enkelt og greit fordi han har vunnet alt han har stilt opp i dette året og senket persen sin fra 47,64 i fjor til utrolige 46,92. Det er tidenes nest beste løp, bare slått av Kevin Young som løp på 46,78 i 1992.

Rai Benjamin og fjorårets verdensener, Abderrahman Samba, er de to største konkurrentene. Begge har 46,98 som pers.

Verdensrekordholder Young holder en knapp på Warholm, ifølge nyhetsbyrået AP. Young frykter også at hans 27 år gamle verdensrekord er i fare. Etter superløpet i Zürich (46,92) varslet Warholm at han hadde mer inne, og mente at et dårlig hekkehopp ødela tiden litt.

– Jeg var farlig nærme, sier Warholm.

Se de tre brødrene Ingebrigtsen ta seg til finale på 500m her.

