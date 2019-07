Rodal om Ingebrigtsen: – Jakob har 3,29 i kroppen

Selv om de ikke klarte å bryte drømmegrensen, gjorde Jakob Ingebrigtsen (18) et kanonløp på Monacos 1500 meter fredag kveld.

18-åringen noterte 3,30,47 og ble nummer to. Bror Filip fikk 3,31,81. Det holdt til 7. plass. Timothy Cheruiyot fra Kenya vant på 3,29,97.

– Jakob har 3,29 i kroppen, fastslo NRK-ekspert Vebjørn Rodal og var fornøyd - selv om ingen av brødrene klarte drømmegrensen på 3,30.

Det var bestilt to sekunder saktere fart av haren enn hva som var tilfelle i Lausanne for ei uke siden - noe Rodal var skeptisk til det om var riktig.

– Det gikk for rolig i starten, mente Rodal.

– Måten jeg står inn og tar 2. plass - og nok en gang løper på 3,30 - jeg er veldig stolt av det, sa Jakob Ingebrigtsen i NRK-intervju etterpå.

– Det er helt sykt. Nå har jeg to løp under 3,30,5 på rappen. Jeg er i ekstremt bra form. Det lover godt for de neste løpene og ikke minst det viktige mesterskapet i slutten av sesongen, sa 18-åringen - og snakker selvfølgelig om VM i Doha.

Ett år etter at Filip Ingebrigtsen løp på fantastiske 3.30,01 samme sted, skulle Team Ingebrigtsen prøve å bryte 3,30-grensen.

Det var litt rykk-og-napp-løping tidlig, men Ingebrigtsen-brødrene brød seg ikke om det.

– Men går det for rolig? Jeg frykter det, sa NRK-kommentar Jann Post halvannen runde før mål.

Jakob Ingebrigtsen tok teten rett før klokka ringte for siste runde.

– Det var et greit løp, men tydeligvis ikke mer, sa Filip Ingebrigtsen til NRK. Før løpet sa han til statskanalen at begge måtte under 3,30 hvis de skulle få en like stor kveld som i fjor.

– Det ryktes at ingen afrikanere vil løpe fort. I så fall vil forutsetningene være endret, sa trener og pappa Gjert Ingebrigtsen til NRK rett før start.

Mo Farahs europeiske rekord er på 3.28,81 fra 2013, satt i ... Monaco, selvfølgelig.

Marokkanske Hicham El Guerrouj har verdensrekorden på den klassiske 1500-meterdistansen. 14. juli 1998 løp han på utrolige 3.26,00 i Roma.

Timothy Cheruiyot fra Kenya gjorde årsbeste i verden, 3.28,77, i Lausanne for ei uke siden. Jakob og Filip Ingebrigtsen løp på 3,30,16 (pers) og 3.30,82 der. Det gikk altså noe saktere fredag kveld.

Vinner ble igjen Cheruiyot. Han lurte seg akkurat såvidt under 3,30: 3,29,97.

Fredagens 400 meter menn i Monaco ble en liten skandale. Det var tyvstart, men det oppdaget ikke løperne i de tre ytterste banene. Jonathan Jones løp faktisk helt til mål før han oppdaget det. Dermed ble det omstart uten løperne i de to ytterste banene. Steven Gardiner vant på 44,51. Abderrahman Samba noterte 45,00. Det siste skremmer neppe livet av hekke-konkurrent Karsten Warholm.

