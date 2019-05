PROBLEMER: Jakob Ingebrigtsen har et forkjølelsesvirus. Det skaper problemer for sesongstarten. Foto: ANDREW BOYERS / X03813

Gjert Ingebrigtsen frykter våren ryker for Jakob: – En varslet katastrofe

FANA (VG) Jakob Ingebrigtsen (18) sliter med et virus. Det gjør at Bislett Games og andre store konkurranser står i fare.

– Jeg vil bare ha Jakob gjennom denne helsikes skolen, eksamen og sykdommen. Jeg er redd det ikke blir noe løp på han denne våren, sier Gjert Ingebrigtsen, far og trener, til VG.

– Hva med Bislett Games på hjemmebane (13. juni)?

– Disse virusene kan være seige, og med dette stresset med eksamensforberedelser ... Vi får se når han er tilbake.

Fjorårets doble EM-mester er inne i sine siste dager som elev på videregående skole. Etter planen skulle han ha sesongåpnet under Trond Mohn Games onsdag.

Men dagen før kom forfallet grunnet forkjølelsesvirus.

– Stockholm ser hvert fall ut til å seile av gårde for Jakob, sier Gjert.

– Varslet katastrofe

Etter planen skal Ingebrigtsen-brødrene løpe i Oordegem i Belgia lørdag (800 meter), deretter i Stockholm den 30. mai. Så følger Roma 6. juni og Bislett Games én uke senere.

– Det var en varslet katastrofe fordi Jakob må gå på skole, sier årets trener på Idrettsgallaen i 2018.

– Ville du helst ikke hatt han på skolen?

– Han må gjennom for å få de papirene han skal ha. Sånn er systemet. Han er bare 18 år, så det er mye tid til å ta det igjen. Men det er alltid surt, svarer trenerprofilen og fortsetter:

– Jeg er veldig glad han straks er ferdig med skolen. Det har vært tøft. Han gleder seg til å bli idrettsutøver på heltid.

Roser treningen

Ingebrigtsen-brødrene har nylig vært på treningsleir i USA. Der har det vært to treninger daglig.

– Treningen til Jakob har vært fantastisk. Han har trent outstanding. Han har trent litt mer enn før. Nesten så mye som Henrik og Filip. Med skolen har vi balansert helheten på et knivsegg. Det har vært en tøff belastning, sier Gjert.

I Fana avslørte Henrik hofteproblemer i oppkjøringen. Heller ikke Filip er i sin beste form.

– Han slet litt med pusten i USA på grunn av noe astma. Det er litt gruff som har fulgt med hjem. Det påvirket treningen hans litt på slutten der borte. Så alle har sitt.

Sent VM

VM går i Doha i månedsskiftet august/september, noe som er mye senere enn vanlig.

– Det kommer viktigere ting i sesongen. Jakob må få ligge i ro i sengen til han blir frisk. Han har så bra grunnlag at det ikke er noe farlig for VM. Det kan være bra for Jakob å få sluppet opp litt også, sier Gjert.

Han forteller at de ikke har lagt et spesielt resultatmål for Jakob denne sesongen.

– Han har hatt en bra vinter og løpt fort som fy. En fortsettelse av det vil være vanvittig bra uansett.

Gjert Ingebrigtsen er ikke redd for det store presset som ligger på 18-åringen.

– Det er et voldsomt hysteri, men han tar det med det knusende ro. Vi blir ikke påvirket i det hele tatt.

