Norge trener med stadionlyd: «Skru av denne lyden»

ULLEVAAL (VG) På et nærmest folketomt Ullevaal Stadion dukket det plutselig opp et voldsomt leven midtveis i de norske landslagsjentenes trening.

Mindre enn 10 minutter siden







– Det var helt annerledes. Min første reaksjon var «skru av denne lyden. Det er irriterende». Men det er slik det er i mesterskap. Jeg fikk sjokk selv under mitt første mesterskap (OL 2008) Det er umulig å kommunisere, sier Elise Thorsnes, som til daglig spiller for LSK Kvinner, til VG etter treningen.

Med unntak av noen pressefolk, et par tilskuere og landslagets støtteapparat var det kun spillerne ute på nasjonalarenaen.

Alt virket stille og rolig. Men plutselig ble det strømmet ut såkalt «stadionlyd», altså lyd fra jublende, ropende og buende publikummere. Det virket som man var på en fullsatt stadion.

les også Graham Hansen om Barcelona-lønnen: – Jeg er mye bedre stilt

NYTT GREP: Martin Sjögren og Guro Reiten hadde en annerledes trening torsdag. Her fotografert på trening tirsdag. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Andre krav til kommunikasjon

– Vi er ikke vant til å spille for fulle tribuner, eller først og fremst lyden. Det var det vi var ute etter. Det stiller andre krav til hvordan vi kommuniserer. Det går ikke an å prate med hverandre på samme måte, sier Martin Sjögren, landslagstrener.

Lydklippet var fra åpningskampen i EM 2017 mot Nederland, vertsnasjonen den gang, hvor Norge tapte 1–0.

– Det blir mye mer lyd enn vi er vant med, det må vi tilvenne oss. Vi har snakket om at dette kan være et tiltak å gjøre. Vi er ikke vant til å spille med så mye lyd hjemme, sier Ingrid Moe Wold, back for Norge og LSK.

Nylig ble en av profilene klar for Barcelona:

Idé fra assistent

Idéen var det landslagsassistent Anders Jacobson som kom opp med. Han samarbeidet med NRK, som viste kampen i 2017, om å få tak i lyden.

– Du må bruke litt kroppspråk og skrike høyere, sier Thorsnes.

– Det var nok flere som skvatt da det kom på, men det er god trening, sier Emilie Haavi, også hun LSK-spiller.

les også Omtalen i Spania etter Barca-signering: En av Europas mest dominerende spillere

I snitt er det 305 personer på en Toppserie-kamp i Norge. I Frankrike vil det bli langt mer folksomt.

– Man må bruke kroppspråk og tegn. Man må vise at man kan gi en beskjed, men også motta en beskjed, sier Haavi.

VM i Frankrike starter 7. juni. Norges gruppespillskamper går mot Nigeria (8. juni), Frankrike (12. juni) og Sør-Korea (17. juni).

Fikk du med deg Hegerbergs hat-trick?

Publisert: 23.05.19 kl. 13:29