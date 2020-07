FRIIDRETTSFAMILIEN ROOTH: Brødre bak fra venstre: Espen, Marius og Vegard. Barn fra venstre: Markus, Martine, Kajsa, Edvin, Hennie og Andrea. Foto: Helge Mikalsen

Norges nye friidrettsfamilie: – Alle tre har en likhet med Gjert

LAMBERTSETER (VG) Rooth-familien dominerer i samtlige årsklasser. Tre friidrettsglade fedre følger barna tett på veien mot toppen.

Nå nettopp

– Marius har flest. Var det 12 NM-gull? spør Vegard Rooth (56).

– 13, tror jeg. 12 eller 13, undrer bror Marius (54).

– Jeg har syv. Og Espen har? fortsetter gjennomgangen fra Vegard.

– Jeg vet faktisk ikke, ler Espen (52) – den yngste av de tre.

På slutten av 80- og starten av 90-tallet fant man stadig brødrene, sammen med sistemann Lars, høyt oppe på resultatlistene i friidrett. Nå stormer en ny generasjon frem, og det finnes knapt en aldersklasse der Rooth-etternavnet ikke dukker opp.

– Det kommer på høyttaleren: «Og i dette heatet har man enda en Rooth». Markus er eldst, men så går det tripp trapp nedover i klassene, ler Kajsa Rooth (16) med seks søsken, fettere og kusiner nikkende anerkjennende ved siden av.

Markus (18), Andrea (18), Kajsa, Sofie (15) Edvin (13), Hennie (11) og Martine (10) satser alle på friidrett.

BRØDRETRIO: Espen, Marius og Vegard Rooth er alle friidrettstrenere – både for egne barn og andre utøvere i klubber i Oslo. Foto: Helge Mikalsen

Inspirert av Ingebrigtsen

Det er lett å dra paralleller til Ingebrigtsen-familien, og Rooth-gjengen legger ikke skjul på at de blir inspirert av suksesshistorien fra Sandnes.

– Gjert kan virke veldig brutal, men det er jo kjærlighet tvers igjennom. Det er en utfordring å være trener og pappa, men de har klart det på en fantastisk måte. Jeg synes det er veldig inspirerende, sier Vegard Rooth.

– Jeg tror alle tre har en likhet med Gjert, og det er det at de får ut prestasjoner og har en indre «drive» og lyst til å hjelpe oss slik at vi kan nå vårt potensial, sier Markus Rooth (18).

Forrige søndag ble han verdenshistoriens nest beste junior i tikamp, med imponerende 8238 poeng på Bislett stadion.

les også Klar for høydetrening i St. Moritz etter dobbeltrekord

Presses av småsøsken

De fire Rooth-brødrene gjorde suksess som stafettlag da de var aktive.

– 3.16.9 på 4 x 400m er registret i Guinness som verdensrekord for brødre, smiler de.

STAFETTLAG: De fire brødrene Rooth har mange stafettmedaljer fra NM. Fra venstre: Vegard, Marius, Espen, Lars. Foto: Privat

Brødrene fungerte som trenere og konkurrenter for hverandre. Nå ser man en lignende synergieffekt blant barna, som støtter hverandre på veien mot toppen.

Familien fører statistikk målt etter alder, og de eldre føler presset fra yngre søsken og søskenbarn.

– Lillesøsteren min støtet kule lenger enn meg da jeg var 10 år. Da tenker jeg: «Søren, nå må jeg steppe opp, så hun ikke tar meg igjen», forteller Andrea, som er blant Europas største talenter på 400 meter hekk.

– Når vi ser de andre gjøre det bra, gir det ekstra motivasjon til å gjøre det bedre skal vi ta hverandre og gjøre det bedre, sier Kajsa, som skal konkurrere i samme årsklasse som ett år eldre Andrea neste år.

De er gode venninner og begge to driver med mangekamp. De viser også svært lovende takter som hekkeløpere, men har ikke tatt et endelig valg i satsingen ennå.

les også Klar for å slette 34 år gammel rekord – holder styrketall hemmelig

Tett sammensveiset

Både foreldre og barn understreker at det aldri har vært noe press til å drive med friidrett. Samtlige har vært innom det meste av idretter gjennom oppveksten, men foreløpig har de eldste endt opp med friidrett alle mann.

– Det er i friidrett jeg har prestert, og man velger ofte det man føler mestringsfølelse av, sier Andrea.

Rooth-gjengen er tett sammensveiset og trener sammen på tvers av familiene. Og på stevner hører man alltid et familiemedlem som heier på tribunen.

– De er jo i en alder der de vanligvis ikke bruker like mye tid med foreldrene, og jeg synes vi er heldig som får lov til det, sier Espen Rooth.

– Det er ikke mange 18-åringer som deler hotellrom med faren sin, og bokstavelig talt er sammen 24 timer i døgnet. Det er en fantastisk kvalitet i det, og jeg føler meg privilegert som får oppleve det, fortsetter Vegard Rooth.

Barna takker foreldrene for tiden og arbeidet de legger ned. Selv om det finnes baksider ved å være en del av det omreisende Rooth-sirkuset:

– De forteller de samme skrønene om igjen, sier Markus.

– Vi må bare høre på og le med. Vi vet hvordan vi skal håndtere det nå, ler Andrea.

les også OL-håpet: Fra sommerjobb som taktekker til Norges tak

Slik forklares suksessen

Rooth-brødrene var aktive i tiden før og under norsk friidretts forrige gullalder. Nå skaper Ingebrigtsen-brødrene og Karsten Warholm igjen troen på at man kan være norsk og best.

– Jeg tror mye av dagens suksess kommer fra at man kan høste kunnskap av trenerne og utøverne som var med forrige gang. Sånn som Leif Olav Alnes og de miljøene, og trenere som Anker Thomsen, John Ertzgaard, Hanne Haugland, Andreas Thorkildsen og Thomas Rosvold hjelper til. I tillegg er anleggene mye bedre i dag, og man kan trene innendørs på vinteren, mener Espen Rooth.

Familien har troen på at de, sammen med en ny generasjon fremadstormende talenter, kan fortsette den nye gullalderen i norsk friidrett.

– Spesielt vår generasjon flyter litt på den bølgen de har skapt, og sklir videre på den inntil det er vår tur til å skape en ny bølge, sier Markus.

Publisert: 16.07.20 kl. 12:04

Les også

Fra andre aviser