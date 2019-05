TAPTE: Caster Semenya må bruke hormonnedsettende medisiner om hun skal konkurrere som kvinne i eliteidrett. Foto: HAROLD CUNNINGHAM / AFP

Caster Semenya tapte mot Det internasjonale friidrettsforbundet

Friidrettsutøveren Caster Semenya (28) fikk ikke medhold i sin sak for å slippe å bruke hormonnedsettende medisiner.

Friidrettsutøveren Caster Semenya tapte sin sak mot Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF).

Den sørafrikanske mellomdistanseløperen, som har OL- og VM-gull på 800 meter, gikk til kamp mot IAAFs nye regler om at kvinnelige idrettsutøvere med naturlig høyt testosteronnivå skal være nødt til å bruke hormonnedsettende medisiner for å få lov til å konkurrere som kvinne i eliteidrett.

Semenya mener at de nye reglene er diskriminerende, men onsdag ble det klart at Semenya ikke blir hørt. CAS ga mehold til IAAF.

CAS konkluderer med at IAAFs regler er «nødvendige, rimelige og forholdsmessige» for å sikre rettferdig konkurranser for kvinner, skriver The Guardian.

– Dette er et utrolig følsomt tema, men det er forbundets ansvar å skape like konkurransevilkår i kvinneidrett, har IAAF-president Sebastian Coe tidligere uttalt.

Semenyas juridiske team har argumentert med at fordelene ikke skiller seg fra andre genetiske variasjoner som blir hyllet i sporten, og at hennes «genetiske gave» ikke bør diskrimineres, ifølge The Guardian. De mener hennes sak handler om at kvinner som er født, oppdratt og sosialisert som kvinner skal få lov til å konkurrere som kvinner.

I slutten av februar var hun på en uke lang høring hos CAS i Lausanne.

Caster Semenya er diagnostisert med hyperandrogenisme, hvilket innebærer et naturlig forhøyet testosteronnivå i kroppen.

Friidrettsprofilen måtte etter friidretts-VM i 2009 underkaste seg kjønnstester og fikk først etter en lang prosess klarsignal for å konkurrere igjen som kvinne.

IAAF nye regler på området skulle vært innført fra november i fjor, men ble utsatt på grunn av CAS-behandlingen.

28-åringen har de siste årene vært en av verdens mest dominerende løpere på mellomdistanse. To OL-gull og tre VM-gull på 800 meter, samt OL-bronse på 1500 meter, er fasiten.

