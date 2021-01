TETT PÅ: Norges beste stavhopper Sondre Guttormsen og hans far og trener Atle Guttormsen heiet på kappgjenger Håvard Haukenes i den dampende varmen under friidretts-VM i Doha for halvannet år siden. Foto: Lise Åserud

Friidrettstrener om regeljungelen: − Må skille på idrettene

Trener og toppidrettsfar Atle Guttormsen mener det er på tide at myndighetene rydder opp i strømmen av anbefalinger, påbud og forbud - og ikke minst skiller på idrettene når det gjelder konkurranse-nekten.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg er veldig for å følge alle regler. Men må si at det siden desember har vært vanskelig. Idretten er generelt tatt hardt. Kommunene definerer reglene forskjellig. Men det store problemet er at man ikke klarer å skille idrettene. Hvorfor er det for eksempel ikke lov å konkurrere i tennis innendørs, spør Atle Guttormsen.

Han er far til stavhopperne Sondre Guttormsen (21), som er norsk rekordholder og ble nummer seks i 2018-EM, og Simen Guttormsen (20), som nylig satte personlig rekord med 5,48 meter under et stevne i Uppsala.

Begge trener for øyeblikket i Sverige og studerer - nå online - ved prestisjeuniversitet Princeton i USA. Hjemme i Norge er Atle Guttormsen, bosatt i Ski i Nordre Follo i Viken fylkeskommune utenfor Oslo, friidretts- og fotballtrener. Etter at myndighetene åpnet for trening for barn og unge i alderen 13 til 19 år, skulle han sist lørdag ledet en trening for 12 stavhoppere i friidrettshallen i Bærum.

De nye mutantrestriksjonene kom samme dag og rammet hans krets med hensyn til kommunegrensekryssing og nulltrening.

Han syntes det første - treningstillatelse for barn og unge - var gledelig, selv om gleden for ham og hans utøvere var kortvarig. Han hadde og har likevel problemer med å forholde seg til det andre, som også fortsatt gjelder for aktive i for eksempel Bærum (de kan trene, ikke konkurrere): Hvorfor kan det ikke like godt arrangeres en etterlengtet konkurranse for disse, ved å notere ungdommenes resultater og få dem godkjent?

– 12 personer kan trene uten krav til å holde en eller to meter avstand, men det kan ikke avholdes et arrangement med konkurranseregler i en ellers tom hall. Vi kan ikke arrangere friidrettsstevner for 15-åringer, men de kan trene i en form som er helt lik en konkurranse, forteller Atle Guttormsen.

Han tilføyer at det han «drømmer om» er å arrangere ministevner, fire til seks utøvere i enkelte tekniske øvelser. Kun én øvelse av gangen. Da trengs kun to dommere.

Myndighetene innførte nylig 14 dager stans i seriespill for lagidretter. Atle Guttormsen påpeker også at så vidt han vet har det ikke vært ett smittetilfelle i norsk friidrett i løpet av ett år med coronaplage.

Kommunikasjonsrådgiver Morten Olsen i Norges friidrettsforbund støtter at trening og konkurranse i friidrett er to sider av samme sak, og at det er «utfordrende» å holde seg orientert om hva som er lov og hva som ikke er lov. Han presiserer at det nå er innført spesielle innstrammede regler for 25 kommuner i Viken «som endrer en del av premissene en stund fremover.»

– Vi forholder oss til reglene og prøver å tolke de best mulig. Men det er ikke enkelt å forstå hva de egentlig mener. I tillegg har de forskjellige kommunene egne regler, sier Morten Olsen om myndighetens regler under forskjellige «faner» og lokale bestemmelser.

– Om du hopper og måler, eller ikke måler - du hopper jo uansett. Det er vanskelig å forstå hvorfor man ikke kan måle når man likevel hopper. Utøverne kan egentlig gjøre det, men egentlig ikke - det vil si konkurrere. Vi får håpe neste steg er at barn og ungdom kan konkurrere. Det er en sårbar gruppe, sier Morten Olsen i Norges friidrettsforbund.