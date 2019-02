I LAUSANNE: Caster Semenya kom til CAS-høringen mandag morgen. Foto: HAROLD CUNNINGHAM / AFP

Semenya i CAS-sak om testosteron-medisin: – Er utvilsomt en kvinne

Den sørafrikanske løperen Caster Semenya (28) synes det er urettferdig at hun skal måtte ta medisin for å senke testosteronnivået i kroppen. I dag møter hun i CAS med sin advokat.

Publisert: 18.02.19 11:10







Der, i idrettens voldgiftsrett for idrettssaker, er det høring om den nye regelen som IAAF (det internasjonale friidrettsforbundet) ville innføre fra 1. november 2018 om at kvinner som har et høyt testosteronnivå, skal ta hormon-nedsettende medisiner for å kunne fortsette sine profesjonelle karrierer.

Semenya og det sørafrikanske friidrettsforbundet ser på dette som urettferdig og diskriminerende og gikk til CAS med saken. Regelen er derfor ikke innført ennå, men utsatt til mars måned.

– Det er ikke rettferdig at jeg skal endre meg. Jeg vil bare løpe som jeg pleier, og som jeg er født, sier OL-vinneren til BBC.

– Det er ubegrunnet og grusomt. Det vil gjøre mer skade ved å fremme misforståelse og diskriminering.

IAAF har utsatt gjennomføringen av regelen til 26. mars for å avvente dommen i CAS i Lausanne.

– Semenya er utvilsomt en kvinne. Hun er en inspirasjon for mange kvinner i verden. Derfor skal man anerkjenne henne som hun er, het det i en uttalelse fra hennes advokater sist uke, gjengitt av nyhetsbyrået AFP.

– Hun ber bare om å bli respektert og behandlet som andre utøvere.

Det het videre:

– Kvinner som Caster Semenya er født, oppdratt og sosialisert som kvinner. De er blitt anerkjent som kvinner hele livet.

Caster Semenya ble OL-mester på 800 meter både i 2012 og 2016 og er tre ganger verdensmester; 2009, 2011 og 2017.

IAAF har satt spørsmålstegn ved testosteronnivået også hos sølv- og bronsevinneren i Rio, Francine Niyonsaba fra Burundi og Kenyas Margaret Wambui.

Det internasjonale friidrettsforbundet på sin side har fremholdt at de ikke klassifiserer noen kvinner som menn, men at det er nødvendig å innføre en slik regel for at det skal være rettferdige konkurranser.

– Kvinnelige utøvere som produserer testosteron på mannlig nivå vil dominere seierspaller og premiepenger i sportens verden, sier IAAFs advokat Jonathan Taylor til The Times.

– Kvinner med normalt testosteronnivå vil ikke ha en sjanse til å vinne.

IAAF benekter at de vil gjøre kvinner som Semenya til «biologiske menn».

CAS-høringen skal vare hele uken.