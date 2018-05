KLARE IGJEN: Karsten Warholm og Leif Olav Alnes skal ut i intens periode med tre løp på 10 dager. Her fra VM i London i fjor. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Warholm-trener før Roma-løpet: Nesten som en OL-finale

Publisert: 31.05.18 12:14

FRIIDRETT 2018-05-31T10:14:40Z

Karsten Warholm (22) sesongdebuterer utendørs med et smell i Roma torsdag. 400 meter hekk-feltet på Olympiastadion vil gi verdensmesteren klare svar på hvor han står foran EM i august.

– Feltet er helt rått, sier trener Leif Olav Alnes. Han mener at det bare er den uhyre talentfulle Kyron McMaster som mangler av den ypperste verdenseliten.

– Det er bare McMaster som mangler for at det kunne vært en OL-finale, hvis man tar bort de to italienerne, sier han og mener at de beste i verden på distansen på ingen måte begrer seg for å møtes.

– Disse er ikke redde for å møte hverandre. Til forskjell fra på 100 meter, hvor de beste gjerne unngår hverandre, mener Warholm-treneren.

Abderrahman Samba (22) vant årets første konkurranse på 400 meter hekk i stevneserien Diamond League på hjemmebane i Doha 4. mai. Samba, som er et halvt år yngre enn Karsten Warholm , vant med den oppsiktsvekkende tiden 47,57.

– Det kommer en ny generasjon løpere nå. Vi har sett dem, og det er ingen bombe, svarer han på spørsmål om det er vanlig eller naturlig at Samba og Warholm – begge 22 – tar et byks tidsmessig som de har gjort.

– Vi vet at det som holdt i London i fjor, ikke vil holde i år. Det gjør det samtidig lettere ikke å sovne i timen, mener Alnes. Warholm vant VM-gullet på 48,25, mens persen er tre hundredeler bedre.

– Jeg kjenner ikke noe særlig til Samba. Vi hilser på ham, han er ganske lang og han trener en del i Sør-Afrika. Treneren hans kommer derfra. Han har heller ikke, så vidt jeg vet, holdt på så lenge (med 400 hekk).

Leif Olav Alnes advarer også mot amerikanske Rai Benjamin.

– I tillegg kommer amerikaneren Benjamin som nylig løp på 47,98. Den nye generasjonen er imidlertid ikke like tydelig i Europa, mener han og utelukker ikke at nivået kan bli drevet opp,

Karsten Warholm har roet litt ned frem mot løpet i Roma. Han satt i vinter ny bestenotering i verden på 300 meter hekk innendørs og satte også ny norsk rekord på 400 meter flatt hjemme i Ulsteinvik. De siste ukene har han trent tøft.

– De siste dagene har vi prøvd å bremse litt på treningen, etter å ha trent veldig hardt. Nå blir det tre konkurranser på 10 dager. Jeg vil ikke si at vi legger inn en formtopp. «Slipper opp litt» er riktigere, hevder Alnes.

Nå blir det Roma, Bislett og Stockholm. Tre Diamond League-stevner på bare 10 dager. Deretter skal Karsten Warholm etter planen løpe i Paris og Lausanne.

– Vi har ikke støtt på problemer av vesentlig betydning i løpet av den harde treningsperioden. Det ser veldig lovende ut. Karsten et ekstremt flink til å nullstille, for så å kjøre på igjen, mener Leif Olav Alnes. Treneren mener at verdensmesteren går inn i sesongen med et helt annet utgangspunkt enn foran VM- og OL-sesongene som ligger bak.

– Trykket rundt ham har økt kolossalt. Men, som han sier, hvis det hadde vært et problem, kunne han bare løpt saktere. Interessen er en konsekvens av at han har løpt bra, konstaterer mannen som ble kåret til Årets Trener i norsk idrett på Idrettsgallaen i januar.