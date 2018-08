GULLFEST: Henrik, Jakob og Gjert Ingebrigtsen her avbildet under feiringen av gull og sølv på 5000 meteren. Foto: Bjørn S. Delebekk

Ingebrigtsens «vi har blitt motarbeidet»-uttalelse skaper debatt

Publisert: 13.08.18 14:40 Oppdatert: 13.08.18 15:18

Ingebrigtsen-familiens uttalelser om at faren Gjert har blitt motarbeidet i sitt virke som trener for sønnene skaper reaksjoner i Idretts-Norge.

– Gjert har jo vært «gal» i 20 år. Han har fått så mye drit for alt vi har gjort. Han har tatt veldig mye av støyten. Det har vært så mye styr. I klubben vår da vi var små ... Vi fikk ikke trene med de gruppene vi ville ... Det var så mye motarbeiding i alle retninger, sa Henrik Ingebrigtsen til VG etter å ha tatt EM-sølv på 5000 meter i Berlin.

– Hvorfor ble dere motarbeidet?

– Fordi vi gikk litt imot det som var normen. Vi satte krav og var for profesjonelle for alderen. Da jeg var 11 år, var jeg like profesjonell som jeg er i dag. Hvis noen sa: «Nei, vi skal ikke ha rangerte lister. Alle er vinnere.» Da ble jeg forbannet.

– Ikke unaturlig

Tidligere Toppidrettssjef, Bjørge Stensbøl, forteller at han er enormt imponert over den jobben Gjert Ingebrigtsen har gjort som trener for sønnene, som til sammen tok to gull og ett sølv i EM.

– Han er en trener som har måttet gjøre mye nytt, og ting som ikke har blitt gjort før. Da er det ikke unaturlig at det blir skeptikere, forklarer Stensbøl.

Mange år tilbake i tid

Arild Netland er leder for friidrettsgruppen i Sandnes Idrettslag, klubben til Team Ingebrigtsen. Han understreker at konfliktene mellom klubben og Ingebrigtsen-familien ligger nærmere 15 år tilbake i tid.

– De var litt forut for sin tid, og klubben var ikke i stand til å takle måten de tenkte å gjøre ting på. Jeg har vært med i styret de siste ti årene, og da har vi stått 100 prosent bak Team Ingebrigtsen. De gjør mye selv og vi bidrar med litt. Forholdet er godt nå, og vi er en veldig stolt klubb, forklarer Netland.

Riise: – Kjenner meg igjen

Uttalelsene til Ingebrigtsen-familien har skapt reaksjoner i idretts-Norge.

– Kjenner meg godt igjen her ja.... skriver tidligere fotballspiller John Arne Riise i en tweet med link til saken om at Ingebrigtsen-familien føler seg motarbeidet i Idretts-Norge.

Gjert Ingebrigtsen har nå trent tre av sine sønner til EM-gull, og blant annet tidligere fotballspiller Jan Åge Fjørtoft, mener Norges Idrettsforbund nå bør må melke suksesstreneren for «all hans kunnskap den andre veien». Til VG forsvarer idrettspresident Tom Tvedt den norske modellen.

– Barneidrettsbestemmelsene er til for å ivareta barn og ungdom. Jeg er enig i at individer utvikler seg forskjellig, men bestemmelsene setter ikke noen begrensning for kvaliteten på treningen som kan gjøres. Jeg er helt klar på at den norske idrettsmodellen, med barneidrettsbestemmelsene, har satt oss i posisjon til å være en av verdens beste idrettsnasjoner, sier Tvedt.