PÅ SYKEHUS: Daisy Osakue fotografert utenfor klinikken der hun mandag ble behandlet for en skade på hornhinnen. Foto: ALESSANDRO DI MARCO / ANSA

Italiensk EM-håp angrepet: – De ville ramme meg som ung, farget kvinne

Publisert: 30.07.18 17:54

FRIIDRETT 2018-07-30T15:54:22Z

Den italienske diskoskasteren Daisy Osakue (22) mener at det var rasistiske grunner til at hun ble angrepet i Moncalieri, i nærheten av Torino, natt til mandag.

Det er det italienske nyhetsbyrået ANSA som melder dette.

Osakue fikk et egg kastet i ansiktet og ble ifølge ANSA ført til et sykehus i Torino med skade i hornhinnen. I verste fall kan hennes deltakelse i EM i Berlin neste uke være i fare.

– De gjorde det med vilje, sa Daisy Osakue da hun møtte ANSA utenfor sykehuset.

– De ville ikke ramme meg som Daisy, men som en unge, farget kvinne, sier hun.

– Det er en del prostituerte i området, og de kan ha tatt feil av meg og en av dem.

Fotballhelten Gianluigi Buffon er blant dem som har engasjert seg i saken. Han la mandag ut et bilde av henne med teksten «Heia Daisy» på sin Instagram-profil.

Osakue sier at hun har vært heldig at hun forhåpentligvis er i full sving igjen om noen dager. Først trodde hun at EM skulle ryke.

– Jeg har vært offer for rasistiske episoder tidligere, men bare verbalt. Når du går fra ord til handling, så betyr det at du bryter en ny grense.

ANSA skriver at hendelsen går inn i rekken av rasistisk motiverte angrep i Italia de siste månedene. Det kobles av sentrum-venstre-partiet PD til tøffe kommentarer fra innenriksminister Matteo Salvini når det gjelder innvandring.

Politikilder sier imidlertid til nyhetsbyrået at de ikke mistenker rasehat som bakgrunn for angrepet på Osakue, fordi de har hørt om flere tilfeller av kasting av egg mot forbipasserende i dette området av Torino den siste tiden.

PD-leder Maurizio Martina mener at regjeringen står i fare for å være medskyldig til en voksende bølge av rasisme.

– Det er en bekymringsverdig rasistisk spiral som vi må anerkjenne og bekjempe, sier Martina, ifølge ANSA.

Innenriksminister Salvini på side avfeier beskyldningene som rent vås.

– Bare de tre siste dagene har politiet pågrepet 95 innvandrere, og ytterligere 414 er meldt til statsadvokaten.

– La oss slutte å snakke tull. Masseinnvandringen som venstresiden har tillatt de siste årene, har ikke hjulpet. Derfor jobber jeg for å stoppe menneskehandlere og ulovlige innvandrere, sa Salvini - og la til at han selvfølgelig fordømmer angrepet på Daisy Osakue.

Hun er født i Torino av nigerianske foreldre og har den italienske U23-rekorden i diskos.