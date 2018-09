SISTE LØP: Jakob Ingebrigtsen (17) løp 1500 meter for Europa i det internasjonale friidrettsforbundets (IAAF) Kontinentalcup i tsjekkiske Ostrava søndag. Bildet er fra Bislett Games 7. juni. Foto: Bjørn S. Delebekk

Jakob Ingebrigtsen knep 3. plass i Kontinentalcupen

FRIIDRETT 2018-09-09T15:06:54Z

Jakob Ingebrigtsen (17) var tilbake etter en kort sykdomsperiode og ble nummer tre på 1500-meteren i Kontinentalcupen i Ostrava - bak regjerende verdensmester Elijah Manangoi og Marcin Lewandowski.

Publisert: 09.09.18 17:06 Oppdatert: 09.09.18 17:44

Henrik Ingebrigtsen (27) representerte Europa på 3000 meter søndag ettermiddag, med start 20 minutter etter Jakob Ingebrigtsens målgang. Løpet ble avviklet etter fire innlagte spurter/utslagmetoden: Av åtte startende fikk bare fire løpere lov til å ta den siste spurten mot mål.

Den var Henrik Ingebrigtsen med på, etter å ha løpt og spurtet taktisk smart før finishen.

– Tredjeplass til Henrik og tredjeplass til Jakob. Da har våre menn gjort jobben sin her, kommenterte NRK-ekspert Vebjørn Rodal etter løpene i Ostrava.

– Godt gjennomført av Jakob, synes jeg. Det er kanskje dette vi kan forvente av Jakob nå. Det er ganske vanlig og menneskelig at en 17-åring ikke er helt på topp etter en så lang og begivenhetsrik sesong, sa Rodal.

– Han blir bare bedre og bedre for hver dag, utbrøt NRK-kommentator Jann Post begeistret etter at Henrik Ingebrigtsen med stormskritt hadde nærmet seg Mohammed Ahmed i den avgjørende spurten.

USAs Paul Chelimo vant 3000-meteren for Amerika på 7.57,13, foran Amerika-lagkamerat Ahmed fra Canada på 7.57,99. Henrik Ingebrigtsen ble nummer tre med tiden 7.58,85.

Elijah Manangoi fra Kenya vant 1500-meteren suverent på 3.40 blank, 42/100 foran polske Marcin Lewandowski, som var 4/100 bak Jakob Ingebrigtsen da han vant gull på distansen i EM.

Nordmannen fikk tiden 3.40,80, 10/100 foran Charles Philibert-Thiboutot fra Canada på 4. plass.

Norges regjerende europamester på 1500 meter og 5000 meter kom til start, 10 dager før 18-årsdagen, med feltets tredje beste personlige rekord, 3.31,18 fra Diamond League-stevnet i Monaco 20. juli.

Afrikas og Kenyas VM-gullvinner fra i fjor, Elijah Manangoi (25), med 3.28, 80 som «pers» og årsbeste 3.29,64, mens Ray Gregson (28) fra Asia/Oseania stilte med 3.31,06 - og årsbeste 3.34,38.

Jakob Ingebrigtsens «lagkamerat» fra Europa, Marcin Lewandowski: 3.34,04/3.35,06.

Feltet på 1500-meteren i Kontinentalcupen i Ostrava talte åtte løpere, to fra hver av fire kontinenter. Det Jakob Ingebrigtsens første internasjonale konkurranse siden suksessdagene i Berlin-EM i begynnelsen av august. Han meldte forfall til Diamond League-finalen i Zürich på grunn av halsbetennelse.

Han gikk som vanlig rolig ut fra start.

– Jeg er veldig usikker på hva vi skal forvente av Jakob, sa NRKs ekspertkommentator Vebjørn Rodal da startskuddet gikk.

Da to runder gjenstod tok la han seg inn i tet-sjiktet, sammen med Elijah Manangoi. Da farten ble satt ytterligere opp, orket ikke Jakob Ingebrigtsen å henge med som han har gjort tidligere denne sesongen; han måtte ta i litt ekstra for å holde et par mann bak unna livet.