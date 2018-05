SLO INGEBRIGTSEN: Asbel Kiprop tok andreplassen foran Filip Ingebrigtsen i semifinalen på 1500 meter i London i fjor sommer. I finalen fikk nordmannen som kjent revansje. Foto: AFP

Ingebrigtsen-rival avviser positiv EPO-prøve

Kenyanske Asbel Kiprop (28), som er olympisk mester og verdensmester på 1500 meter, har ifølge flere medier testet positivt på en dopingprøve.

Ifølge blant annet britiske The Guardian har utøveren avgitt en blodprøve som slo ut på EPO. Testen skal ha blitt utført i slutten av 2017.

I VM i London i fjor kom kenyaneren på 9. plass da Filip Ingebrigtsen tok bronse i en høydramatisk 1500-meterfinale . De hadde tidligere løpt i samme semifinaleheat. Da tok Kiprop andreplassen foran nordmannen.

Benekter resultatet

Friidrettsstjernen selv benekter beskyldningene på det sterkeste. Sent onsdag kveld sier han:

– Jeg har lest rapportene som knytter meg til doping. Som friidrettsutøver har jeg vært sentral i kampen mot doping i Kenya. En kamp jeg tror sterkt på og støtter. Jeg ville aldri ødelagt alt det jeg har jobbet for siden 2007, og håper jeg kan bevise at jeg er en ren utøver.

Kiprops agent, Frederico Rosa, sier til The Guardian at han også har hørt ryktene, men at han «ikke har noe informasjon om saken».

Den kenyanske avisen The Standard skrev onsdag at en av landets største stjerner hadde testet positivt på en dopingprøve. Uten å navngi Kiprop skriver de at den positive prøven ble tatt utenfor konkurranse, og at det er EPO det er snakk om.

Kiprop ble verdensmester på 1500 meter i 2011, 2013 og 2015, og tok olympisk gull i 2008. Han kom egentlig på andreplass, men da gullvinner Rashid Ramzi fra Bahrain ble tatt for doping fikk kenyaneren den gjeveste medaljen.

