Svensk kommentator etter Warholm-oppvisning: – Jeg er litt sjalu på Norge

Karsten Warholms bragd i Zürich blir hyllet – ikke minst av «avundsjuke» svensker.

«Etter Karsten Warholms oppvisning i Zürich begynner det å ligne på VM i langrenn», skriver Aftonbladets friidrettsreporter Mats Wennerholm i fredagens avis og mener altså at Norge er i ferd med å bli like gode i verdensidretten friidrett som vi er på ski.

– Jeg er litt sjalu på Norge, der Karsten Warholm, tross sin rekordform, er litt i skyggen av brødrene Ingebrigtsen hjemme. Og av en grunn. I deres tilfelle er det ikke snakk om å konkurrere i klassiske nordiske teknologigrener, men å utfordre Afrikas fenomenale løpenasjoner på 1500 og 5000 meter. Noe få trodde var mulig. Det er et løft for all friidrett, fortsetter Wennerholm.

Han er slett ikke den eneste som har lagt merke til norsk friidretts suksess, med Warholms 46,92 på 400 meter hekk torsdag som det foreløpig siste høydepunktet.

Mens svenskene jubler over seier i den nylige finn-kampen (landskamp mot Finland), er det helt andre perspektiver over norsk friidrett:

– I dag prater en hel friidrettsverden om at nordmannen Karsten Warholm er verdens nest raskeste på 400 meter hekk gjennom tidene, skriver Mats Wennerholm.

Også i sveitsiske Neue Züricher Zeitung er de fra seg av begeistring etter stevnet i nettopp Zürich:

– I friidrett er det disse øyeblikkene der adrenalin suser gjennom tilskuerne på tribunen. Og dette var et slikt øyeblikk. Karsten Warholm stormet over hinderne som om han ville spise dem, skriver avisen - og beskriver den vanvittig duellen mellom nordmannen og Rai Benjamin i spurten.

– Ingen av dem ville gi seg, og derfor fikk en av de mest vanvittige løpene noen gang i denne øvelsen. To løpere under 47 sekunder - det har aldri skjedd før.

Neue Züricher Zeitung fastslår i sin hyllest av Warholm:

– Han løper som om det ikke finnes noen morgendag!

Journalisten traff bra der: Det er nøyaktig det samme som trener Leif Olav Alnes sa til Warholm før EM-finalen i Berlin i fjor.

Sveitsisk TV beskriver på sine nettsider Warholm-løpet som «utrolig», mens franske L’Equipe siterer nordmannen på at «Dette var sprøtt». Han får også stor oppmerksomhet i Le Soir.

– Warholm fortsetter å sjokkere friidrettsverden, skriver svenske Expressen, og kaller løpet en «makeløs oppvisning».

– Det nærmer seg norsk verdensrekord, fastslår finske YLE, og mener at Warholm mot Samba og Benjamin gjør 400 meter hekk til en av de øvelsene man ser mest fram mot i VM i Doha i september.

