STINNE I PARIS: Jakob og Filip Ingebrigtsen ble nummer fire og tre på 1500-meteren i Diamond League-stevnet for halvannen uke siden – med 3.31,06 og 3.31,33. Foto: CHARLES PLATIAU / X00217

Gjert Ingebrigtsen: Medaljesjansen like god på 5000 meter i VM

BRUSSEL (VG) Tre uker før mesterskapet mener Gjert Ingebrigtsen at medaljesjansene i VM for sønnene Jakob og Filip er minst like gode på 5000 meter som favorittdistansen 1500 meter.

For mindre enn 10 minutter siden







Og NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal er enig.

Jakob Ingebrigtsen (18) vant EM-gull på 1500 og 5000 meter EM i fjor. Filip Ingebrigtsen EM-gull på 1500 meter i 2016 og VM-bronse på den klassiske mellomdistansen i London for to år siden.

Foran Diamond League-finalen på 1500 meter her i Brussel fredag kveld, har de etter Paris-stevnet for halvannen uke siden «sluppet opp» på trening for å toppe formen. Nå har begge ifølge ekspertene absolutt sjansen til å vinne et Diamond League-løp for første gang, selv med sesongens suverene Timothy Cheruiyot (23) fra Kenya på startstreken igjen.

les også Jakob Ingebrigtsen kranglet om Paris-løpet med Gjert: – Tvinger meg til å se langsiktig

NRK 2 viser den siste Diamond League-finalen i Brussel fra klokken 19.50 fredag.

– De har planlagt at det skal gå fort nå. Sjansen deres er best hvis det går fort underveis i løpet. Det er kjempespennende. Får de det til nå, er sjansen stor for at de får til en formtopping i VM også, sier Vebjørn Rodal til VG.

VM i Doha 27. til 6. oktober starter med kvalifiseringsheat på 5000 meter. 1500-meteren kommer til slutt i mesterskapet. Henrik Ingebrigtsen (28) er i motsetning til brødrene sine kun kvalifisert for 5000-meteren, Filip og Jakob skal etter planen løpe 5000- og 1500 meter.

Det er blitt stilt spørsmål ved om hvor lurt det er å satse på den første distansen.

les også Jakob Ingebrigtsen: VM-dobbel kan ødelegge favorittdistansen

Nå virker det å være veldig lurt. Det fremkommer i et intervju med Gjert Ingebrigtsen sist søndag, tre dager etter at Henrik Ingebrigtsen hadde løpt 5000 meter i den første Diamond League-finalen i Zürich.

les også Hoftetrøbbel: Endrer VM-planen – dropper høydetrening

Gjert Ingebrigtsen påpeker overfor VG at han ikke ble veldig imponert over det han så de beste prestere der.

– Noen løp ned mot 13 blank. Men det var ingen «kø» av dem. Det er noen skarpe konkurrenter. Men det er ikke veldig mange. Filip og Jakob kan være med og kjempe om medalje, slår Gjert Ingebrigtsen fast.

De seks beste løp på fra 12.57,51 til 13.01,31 i Diamond League-finalen i Zürich.

les også Norsk rekord på 5000 meter for Jakob Ingebrigtsen: – Afrikanerne skal passe seg i VM

Gjert Ingebrigtsen tilføyer at saken stiller seg annerledes når det gjelder antall løpere med medaljesjanser på de yngste løpersønnenes korteste distanse i VM.

– Ti mann kan vinne 1500 meter, mener Gjert Ingebrigtsen.

– Er du enig? spør VG Vebjørn Rodal.

– Langt på vei, bortsett fra det med «ti mann» – hvis det ikke blir et tydelig lureløp. 5000 meter har vært rar. I starten av sesongen løp de beste ned på 12.50. Men det vi så i Zürich (forrige torsdag) var ikke bra. Det var et godt løp av (Joshua) Cheptegei som vant (pers 12.57,51). Men etiopierne (fire topp seks, tre kan løpe VM) var ikke overbevisende, svarer Vebjørn Rodal.

– Da tenkte jeg at dette ser lovende ut for både Jakob og Filip, konkluderer gullvinneren på 800 meter i 1996-OL.

les også Jakob Ingebrigtsen mener hans medfødte egenskaper er flaks

Vebjørn Rodal viser til at «de må løpe» sisterunden på 54 sekunder, og at de er i stand til det.

– Måten Jakob løp siste 1000 meter på da løp inn til (norsk rekord) 13.02,03 i London, uten å ha fart til 13.02 underveis. Samt at Filip er bedre trent enn noen gang når det gjelder kapasitet, forklarer Rodal.

– Ingen må fortelle meg at Jakob ikke kan løpe 12.50, uttalte Gjert Ingebrigtsen til VG etter rekordløpet i London 20. juli.

Når det gjelder medaljekampen på 1500 meter i VM, mener NRKs friidrettsekspert at Jakob og Filips sjanse er best hvis det går fort underveis. Timothy Cheruiyot er fortsatt gullfavoritt, spesielt med tanke på hans 1.43.11 på 800 meter nylig og 1500-årsbeste- og pers på 3.28,77 og 3.28,41.

les også Rodal om Ingebrigtsen: – Jakob har 3,29 i kroppen

– Men han skal holde til oktober, han også. Det virker som om det er hipp som happ for kenyanerne med tanke på formtopp til mesterskap. Slik var det i min tid også. Etiopierne virker flinkere, sier Vebjørn Rodal til VG.

Ps! Regjerende verdensmester Elijah Manangoi (26) fra Kenya stiller ikke til start i Diamond League-finalen på 1500 meter i Brussel.

Publisert: 05.09.19 kl. 16:11







Mer om