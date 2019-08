TILBAKE I SLAG: Karsten Warholm, her under Bislett Games tidligere i sommer. Foto: Ryan Kelly / NTB scanpix

Warholm tilbake i trening etter sykdommen

Karsten Warholm (23) måtte stå over lag-EM på grunn av magesykdom. Nå er hekkeløperen i bedre form igjen og planen er å løpe i Paris neste uke.

– Han er tilbake i trening, sier landslagslege Ove Talsnes til VG.

Warholm måtte kaste inn håndkleet dagen før Lag-EM i Sandnes sist helg. Grunnen var magesykdom. Det gjorde at han ikke kunne stille på 400-meteren i lagkonkurransen, der Norge møtte andre nasjoner på nest øverste nivå i Europa.

Forrige helg var Warholm i storslag under NM, da han løp inn til 47,43:

Talsnes sier at det har gått greit for Warholm å være tilbake i trening igjen, men påpeker at han ikke har hatt veldig mye kontakt etter sykdommen.

– Man blir veldig dehydrert og det tar noen dager å få væskebalansen tilbake når man blir slått ut, sier Talsnes.

Han sier at Warholm tok et par dager av før han gikk i gang igjen med den videre treningen mot VM i Doha arrangeres i månedsskiftet september og oktober.

Warholms mor og manager, Kristine Haddal, bekrefter også at Warholm er i bedre slag igjen. Hun opplyser at neste løp i kalenderen er Diamond League-stevnet i Paris 24. august.

– Den planen er fortsatt på plass, sier Haddal til VG.

Karsten Warholm har løpt fire av fire løp på 47-tallet på 400 meter hekk denne sommeren. To ganger har han senket den europeiske rekorden. Først ved å løpe 47,33 under Bislett Games før han senket tiden med 21 hundredeler til 47,12 i London i juli.

Samtidig har rivalen Abderrahman Samba, som var verdens beste hekkeløpet i fjor, slitt med skadeproblemer. Det kan gjøre at han mister alle løp før VM.

Publisert: 12.08.19 kl. 11:04

