Gjert godkjenner Jakobs vinking før mål

SANDNES (VG) Jakob Ingebrigtsen (18) vant 1500 meteren på hjemmebane under lag-EM kontrollert og suverent etter en styrkedemonstrasjon gjennom sisterunden - og vinking til kompisene på tribunene under oppløpet.

– Begge gjorde en fabelaktig jobb på hjemmebane. Det er en grunn til at de er europamestere. Det skal være en forskjell. Jeg er glad det ikke skjedde noen uhell, og det er gledelig å se Filip «gli» så fint på 5000-meteren, sier Gjert Ingebrigtsen til VG umiddelbart etter at han har sett Jakob vel over målstreken.

Jakob Ingebrigtsen sier til VG at løpet - foruten viktigheten av å sikre Norge 11 poeng i lagkonkurransen - var et alternativ til å trene.

– Vi gjør det litt for egen del. Alternativet er å trene. Men vi synes det er mer gøy å springe løp i stedet. 1500 meter er en av øvelsene der ting plutselig, i motsetning til de tekniske øvelsene, kan snu, sier han med tanke på at han på forhånd nærmest var dømt til å vinne.

Vinnertiden i regnværet i Sandnes ble 3:43,43. Paulo Rosário fra Portugal ble nummer to med 3.45,18. Simas Bertasius og Litauen ble nummer tre med 3.45,51.

Ingebrigtsen trengte ikke å ta ut alt han kunne for å vinne løpet. Han åpnet med å legge seg bakerst i feltet. Først da klokken ringte for siste runde tok han teten. Med en god langspurt kunne han ta seg god tid til å juble på oppløpet.

INGEN TVIL: Jakob Ingebrigtsen hadde god tid til å feire på oppløpet foran publikum på hjemmebane. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Filip Ingebrigtsen så lillebrorens løp fra pressesonen ved målstreken og heiet ham inn med et «bra, Jakob - ho-ho» etter å ha kommentert hans suverene langspurt og vinking til publikum på oppløpet. Det siste satte angivelig ikke Gjert Ingebrigtsen så stor pris på, umiddelbart.

Konfrontert med dette i pressesonen, understreker Gjert - med Jakob ved sin side - at det var OK nå, men ikke ville ha vært det ved en annen og større anledning, et annet sted i verden.

– Det fins jo dem som har driti seg ut etter å ha vinket sånn. Jeg gjør ikke sånn når risikoen er høyere. Men man må se på andre faktorer her. Det er i min egen by, med kompiser og familie på tribunene. Det er kult å vise dem at jeg setter pris på at de møter opp, sier Jakob Ingebrigtsen - mens Gjert nikker samtykkende.

18-åringens pers på 1500 meter er 3.30,16 fra Lausanne 5. juli. Ingebrigtsens årsbeste var drøyt åtte sekunder bedre enn Stjin Baetens, feltets nest beste denne sesongen, 3.38,04.

Filip Ingebrigtsen var overlegen på 5000 meter en drøy halvtime tidligere.

Mandag drar «Team Ingebrigtsen» til St. Moritz for å starte oppkjøringen til VM i Doha 27. september til 6. oktober.

Etter 16 av 40 øvelser i lag-EM, hvor man får 11 poeng for seier, ligger Norge på tredjeplass med 121 poeng – syv poeng bak Portugal og tre poeng bak Nederland. Tidligere lørdag vant også Amalie Iuel (400 meter hekk), Karoline Bjerkeli Grøvdal (3000 meter) og Hedda Hynne (800 meter).

PS2! Søndag klokken 15.03 løper Henrik Ingebrigtsen 3000 meter.

Publisert: 10.08.19 kl. 16:58 Oppdatert: 10.08.19 kl. 17:49

