FAVORITT: Amalie Iuel er favoritt til å vinne 400 meter hekk for Norge i lag-EM i Sandnes denne helgen. Her fra NM på Hamar sist uke. Foto: Vidar Ruud

Amalie Iuel tre sekunder bak verdensrekorden: – En gladsak

SANDNES (VG) Amalie Iuel (25) – Norges VM-håp på 400 meter hekk foran VM om to måneder og OL neste år – synes det er en gladsak at den ferske verdensrekorden på «langhekken» er tre sekunder raskere enn hennes personlige rekord.

– Jeg synes det var en gladsak. Jeg har på en måte ventet på at det skal skje. Det er mange som har vært i nærheten før. Jeg skjønner at det er en større avstand fra min prestasjon og til de som er helt i verdenstoppen. Men det er motiverende at det går an å løpe så fort på hekken, og jeg vil gjøre det til en positiv sak, svarer Amalie Iuel på VGs spørsmål om verdensrekorden som ble satt for to uker siden.

Da Dalilah Muhammad (29) – utdannet fra samme amerikanske universitet som Iuel – spurtet til 52,20 sekunder på 400 meter hekk under det amerikanske mesterskapet i Des Moines 27. juli, senket hun Julia Petsjonkinas 16 år gamle verdensrekord med 14 hundredeler.

2. juni satte Amalie Iuel norsk rekord med 55.15 i Polen. Det er femte beste europeiske årsbeste tid i verden, et drøyt sekund (54,11) bak Zuzana Hejnová (32) fra Tsjekkia som topper den listen – men 2,95 sekunder bak Dalilah Muhammad på toppen av listen «beste årsbeste tid i verden».

Regjerende europamester Leá Sprunger (29) fra Sveits passerte for en uke siden Iuel på den sist nevnte. Men 55,13 er skadeplagede Sprunger på 16. plass, Iuel på 17. plass. Amerikanere bekler de fire øverste plassene.

REKORD-GLAD: Dalilah Muhammad (29) satte verdensrekord på 400 meter hekk i Iowa 27. juli. Foto: JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Nå er det slik at det i verdenstoppen er et par utøvere som er veldig, veldig bra. Deretter er det et hopp ned til dem som går til finalen (i mesterskap). Klarer jeg å løfte meg ett sekund, er det godt nok til å komme til diverse finaler, sier Amalie Iuel.

Hun tror hun har kapasitet til det. Det kan skje i VM, som hun sier, det kan skje neste år eller om noen år. Men hun prøver ikke å tenke for mye på det. Da er det lett gjort «å få høye skuldre».

– Ett sekund er ganske mye på en så kort distanse. Men «diffen» (differansen) min mellom 400 meter (flatt) og 400 hekk er så pass stor, at det bør være mulig. Jeg føler at jeg ikke har fått ut det perfekte løpet, sier hun.

– Karsten Warholm har forbedret sin personlige rekord med 1,72 sekunder på tre år, fra 48,84 i EM i 2016 til 47,12 nå. Det er over et halvt sekund per år. Da bør det være mulig for deg?

– Karsten er et helt unikt talent. Jeg skal passe meg for å sammenligne meg med ham. Det er lett å tenke at jeg skal ha samme utvikling som ham, fordi vi er i samme utviklingsgruppe (under trener Leif Olav Alnes), svarer Amalie Iuel på VGs spørsmål.

Karsten Warholm skulle ha løpt 400 meter flatt under lag-EM, men har meldt avbud på grunn av en sannsynlig matforgiftning onsdag. Amalie Iuel løper 400 meter hekk kvalifisering fredag ettermiddag. Finalen går lørdag. Hun er favoritt til å vinne øvelsen her i Sandnes.

