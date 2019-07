PÅ REISEFOT: Litt forskjellig reiseopplegg for Gjert Ingebrigtsen og sønnene i Sveits. Her er han sammen med Filip i Bergen tidligere i sesongen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Sønnene tok helikopter – Gjert Ingebrigtsen kjørte tog

Transport i helikopter reddet Jakob og Filip Ingebrigtsens deltagelse i kveldens Diamond League-stevne i Sveits. Men Gjert ble ikke med sønnene opp i luften.

Trenerpappaen er på plass i Lausanne i kveld hvor to ganger Ingebrigtsen kan komme til å løpe årsbeste på 1500 meter klokken 21.32 fredag.

Men veien fra St. Moritz har vært vidt forskjellig.

Guttene gjorde reisen unna på 75 minutter. Gjert brukte om lag seks ganger så lang tid fra øst til vest i alpelandet.

Faren tok først bil i 20 mil ned til Zürich og så tog de siste 22 milene til Lausanne. Ifølge Gjert Ingebrigtsens egen Instagram-post var senior bare passe fornøyd med sistnevnte transportmiddel:

– En ikke veldig kollektivt anlagt Ingebrigtsen kjører kollektivt til DL i Lausanne, skriver han:

Faren skal ifølge TV 2 lide av en mild flyskrekk.

Reiseopplegget har vært et stort tema for Team Ingebrigtsen den siste uken. Filip og Jakob imponerte med å bli nummer tre og fire på en engelsk mil under Diamond League-stevnet i California sent søndag kveld. Bare fire døgn og 21 timer senere skal de igjen møte Timothy Cheruiyot og resten av verdenseliten.

Reisen fra USA skal ha gått veldig fint. De sov mye av turen på businessclass. Etter bare 19 timer var Gjert og sønnene tilbake på høydeleiren i St. Moritz.

– Vi kom jo rett fra USA, og det tar på kroppen om man vil eller ikke. Derfor var litt i tvil om vi skulle stille, men det er jo praktisk å bruke én time i stedet for seks-syv timer bil. Vi må spare krefter der vi kan for å la kroppen hente seg inn igjen. Men tilbake blir det bil igjen, men det får vi tåle, forteller Filip Ingebrigtsen med en latter til NRK.

– De har fått et skreddersydd opplegg. Dette blir som å bo i Oslo og kjøre til Hamar for å løpe en konkurranse, sier kommentator Jann Post til VG.

Han mener at det på grunn av helikoptertransporten ikke er gambling å løpe Diamond League igjen bare fire døgn etter Stanford. Ifølge Post legger kveldens «hare» opp til en vinnertid på 3.30. Cheruiyot er klar favoritt.

Kenyaneren skal ikke løpe i Monaco neste fredag. Alt ligger an til at Jakob (3.36,81) og Filip (3.37,04) skal forbedre sine årsbeste. Men Post forventer ikke tider ned mot personlig rekord for Ingebrigtsen-brødrene i kveld.

Mange er spent på om noen av dem kan bryte drømmegrensen på 3,30 neste uke. Filip Ingebrigtsen var bare to hundredeler unna i fjorårets stevne i Monaco.

– Det virker som alle har bestemt seg for at det skal gå fort der. Slik har det vart i flere år, sier Jann Post.

På grunn av skadeproblemer i en hofte skal ikke eldstebror Henrik Ingebrigtsen løpe konkurranser før 20. juli.

Kveldens 1500 meter løpes kl. 21.32. Den sendes på NRK1.

Publisert: 05.07.19 kl. 15:28 Oppdatert: 05.07.19 kl. 15:39