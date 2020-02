BERLIN-SUKSESS: Karsten Warholm triumferte på 400 meter hekk i den tyske hovedstaden i 2018. Foto: Bjørn S. Delebekk

Karsten Warholm dobler nok en gang i EM: – Jeg elsker utfordringer

Norges hekkeyndling har bestemt seg. Karsten Warholm kommer til å løpe både favorittøvelsen 400 meter hekk og 400 meter flatt i EM i Paris, snaut tre uker etter OL i Tokyo.

Det bekrefter Warholm overfor Det europeiske friidrettsforbundet.

– Jeg elsker utfordringer og en dobbel i Paris blir tøft. Jeg prøvde i Berlin i 2018 og kom til finalen (på 400 meter). Jeg lærte at det er hardt, men mulig, og jeg vet at jeg kan gjøre det bedre i Paris.

Da han forsøkte seg i Berlin-EM i 2018 vant han 400 meter hekk, men klarte ikke å følge opp på 400 meter. Han endte som nummer åtte i finalefeltet – etter fire løp på fire dager.

– Det var steintungt. Jeg gikk for gullet. Jeg prøvde å innbille meg at kroppen var bra, men beina var tunge, sa han da VG traff ham i intervjusonen etter 400 meter-finalen.

VM-programmet i Paris blir enda tøffere enn det var i Berlin med fire løp på tre dager (se faktaboks). Det er allerede lagt til rette for dobbel deltagelse for Warholm gjennom endringer i programmet. Opprinnelig var det satt opp semifinale på 400 meter og finale på 400 meter hekk under kveldsøkten 27. august. Nå vil i stedet 400-meteren flatt avgjøres først og øvelsene legges til ulike deler av dagen.

Warholms EM-program 26. august: 400 meter semifinale 27. august: 400 meter hekk semifinale morgen / 400 meter finale kveld 28. august: 400 meter hekk finale I 2018 slapp han å løpe forsøksheat fordi han var rangert blant de tolv beste på begge øvelsene i forkant av mesterskapet.

Karsten Warholm gikk gjennom 2019-sesongen ubeseiret på 400 meter hekk. Han vant Diamond League, løp inn til verdens nest raskeste tid på distansen noensinne – 46,92 sekunder – og kronet sesongen med VM-gull nummer to.

Før året var omme ble sunnmøringen kåret til årets utøver i Europa, verdens beste friidrettsutøver i Track & Field News prestisjetunge kåring, samt at han toppet VGs topp 100-liste over norske utøvere.

Publisert: 11.02.20 kl. 17:48

