BRØT: 500 meter før mål var det stopp for Filip Ingebrigtsen. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Filip Ingebrigtsen brøt 500 meter før mål: – Veldig surt

DOHA (VG) Han så ut til å skulle gjøre opp om medaljene på 5000 meter, men i siste sving før de skulle ut på den avgjørende runden tok Filip Ingebrigtsen (26) steget over listen og stod av.

Oppdatert nå nettopp







– Det var ekstremt surt, konstaterer Filip Ingebrigtsen overfor et samlet norsk pressekorps, etter sin første VM-finale på 5000 meter, der broren Jakob spurtet inn til 5. plass etter å ha stivnet på oppløpet.

– Jeg følte meg ekstremt bra underveis i løpet og under oppvarming, og hadde ikke noen lavere målsetning enn det jeg hadde for en uke siden, fortsetter 26-åringen – og legger til at nivået ikke er uoverkommelig.

Det ble satt fart fra start, men alle tre brødrene Ingebrigtsen – Jakob (19), Filip og Henrik (28) – la seg klokt bakerst i feltet og lot andre lede an. Utover i løpet plukket de to førstnevnte plasser og så ut til å kunne utfordre om både gull og sølv da de steg frem med fire runder igjen til mål. Da canadiske Mohammed Ahmed satte fart med tre runder igjen, startet mageproblemene.

– Det er litt typisk når man ikke er godt nok forberedt og det er litt langdistanseproblem med magekrampe og sting (hold). Det er mye pusting over lengre tid og lungene må jobbe veldig mye over lang tid, fortsetter Filip Ingebrigtsen – og bedyrer at han ikke frykter for 1500-meteren, der han tok bronse i London-VM i 2017.

– Det er ikke noe som er gjeldende på 1500 meter, men på 5000 er det helt klart en utfordring. Det er jævlig drit, forteller han.

VG oppdaterer saken.

Eldstebror fornøyd

– Jeg er vanvittig fornøyd med en 13. plass og hadde mål om ikke å komme sist, sier Henrik Ingebrigtsen til det norske pressekorpset etter løpet.

– Jeg så Jakob, og synes han løp et perfekt løp, sier Henrik om yngstebrorens femteplass.

Publisert: 30.09.19 kl. 20:51 Oppdatert: 01.10.19 kl. 00:15







Mer om