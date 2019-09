VM-HUMØR: Gjert Ingebrigtsen og en av hans tre europamestere i «Team Ingebrigtsen»s andre hjemby, Sankt Moritz i Sveits. Denne uken starter VM i Doha, der Jakob, Henrik og Filip løper 5000 meter allerede fredag. Foto: Lise Åserud

Jakob Ingebrigtsen: – Gjert er ingen diktator

SANKT MORITZ (VG) Jakob Ingebrigtsen (19) sier at Gjert Ingebrigtsen (53) ikke opptrer som diktator i trenergjerningen for ham og storebrødrene Henrik (28) og Filip (26), før han spøkefullt tilføyer at faren «har lyst til å være det».

Det sier Jakob Ingebrigtsen i dette intervjuet fra det siste offisielle pressemøtet med «Team Ingebrigtsen» før VM i sveitsiske Sankt Moritz 20. august.

Onsdag kommer kvartetten til VM-byen Doha, torsdag formiddag møter de pressen der - før Jakob, Filip og Henrik fredag 27. september innleder mesterskapet med kvalifiseringsheat på 5000 meter.

På spørsmål om han i forbindelse med alle treningene adlyder Gjert Ingebrigtsens ordre helt blindt, svarer Jakob Ingebrigtsen nærmest før VG har fullført spørsmålet.

les også Jakob Ingebrigtsens VM-plan: – Vi må være smartere enn Cheruiyot

– Nei, han er ikke en diktator. Han har veldig lyst til å være det, men han når ikke godt igjennom. Gjert er ekstremt flink på enkelte områder, men ikke så god på andre områder, sier Norges regjerende europamester på 1500 og 5000 meter fra Berlin i august i fjor.

Jakob Ingebrigtsen tilføyer at de i deres treningsgruppe er litt heldige som er fire store og veldig sterke personligheter. Hvis en av dem mener noe, er det ikke slik at det blir slått hardt ned på - men det blir fort «rettet» til det mangfoldet vil.

Slik Gjert Ingebrigtsen har fremstått i TV-serien «Team Ingebrigtsen», er det fort gjort å oppfatte ham som autoritær og enerådende.

les også Norges «største» VM-håp: Opp 10 kilo på ett år

– Lytter han til innspill, for eksempel hvis du en dag skulle slå neven i bordet og si at «nei», tre økter i dag synes jeg ikke er særlig smart?

– Man er ikke veldig gode lyttere i vår familie, i utgangspunktet. Ikke veldig gode til å ta kritikk. Men hvis du får de andre til å forstå hva som er bra med «det», er det ofte slik at du får gjennomslag, svarer han.

Han er også kjapp med å stanse VGs antagelse om at han er et slags offer for familie- og brødrehierarki: Henrik bestemmer som eldstemann i løpetrioen mest, Filip nest mest - og så er han nederst på rangstigen?

– Nei, ikke i det hele tatt. Det kan se slik ut. Men alle er åpne og innforstått med at «det beste» er det som skal bli gjort. Hvis noe (som blir foreslått) er spinn hakkende galt, blir det spetakkel - hvis liksom alle skal gjøre noe som (beviselig) er galt, forklarer Jakob Ingebrigtsen.

les også Gjert Ingebrigtsen: Medaljesjansen like god på 5000 meter i VM

Han forteller at det som går mest igjen når de diskuterer hva som er best, er mengden trening. Gjert er litt redd for å slippe opp, som det heter. Han har tro på at mye trening gir best resultater i konkurranser. Gjerts «guttane» har løpt en del løp, og vet hva som fungerer for å prestere på topp i konkurranser.

Jakob mener at hvis de alle tre hadde vært glade i å trene, ville de «ikke vært så gode til å springe».

– Vi vil jo ikke ha det vondt. Da blir det fort slik at vi liker det som er behagelig. Da er det fint å ha noen (Gjert) som trekker motsatt vei, slik at vi finner det som er best i midten, sier Jakob Ingebrigtsen.

les også Hoftetrøbbel: Endrer VM-planen – dropper høydetrening

Gjert Ingebrigtsen sier under pressetreffet for en måned siden at det de driver med i stor grad er en kombinasjon av magefølelser og diskusjoner. «Team Ingebrigtsen» er ikke et diktatur, men i enkelte sammenhenger må noen ta en beslutning.

– Beslutningen tar jeg, uansett. Det må være én som bestemmer, eller så stopper det opp, sier Gjert Ingebrigtsen.

– Så det er ikke slik at hvis Jakob plutselig kommer med et forslag så ender det opp med en beslutning?

– Jo, det kan godt være. Hvis han kan argumentere godt for sitt syn. Det er stort sett oppegående folk. Det de kommer med er som regel gjennomtenkt, og da er det verd å lytte til, svarer Gjert Ingebrigtsen.

