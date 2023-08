Kommentar

Elefanten i rommet er enda tydeligere

«Ooops, he did it again». Narve Gilje Nordås’ fantomløp fjerner enhver tvil som måtte være om hvorvidt det er behov for Gjert Ingebrigtsen i norsk friidrett.

Det ble en aften for begge ytterkantene av følelsesregisteret på friidrettsstadion i Budapest. Storfavoritten Jakob Ingebrigtsen fikk ikke kroppen helt med seg, og hadde lite å svare med da britiske Josh Kerr (25) satte inn støtet.

Selvsagt vil den tredje VM-skuffelsen på rad på 1500 meter bli husket for mannen som normalt er suveren på distansen.

Men når historiebøkene om norsk mellomdistanseløping denne onsdagskvelden skal skrives, handler beretningen vel så mye om mirakelmannen som tok bronse.

Narve Gilje Nordås har tatt helt uvirkelige steg denne sesongen, og kronet det hele med en perfekt taktisk disponering. Tålmodig ventet han til det virkelig gjaldt, og belønningen ble en bronsemedalje få hadde kunne fable om før sesongen.

Men i rekken av alt Nordås har gjort klokt, står det virkelig ut at han valgte å knytte seg til Gjert Ingebrigtsen. Pappa Ingebrigtsen har selv brukt en referanse til Britney Spears’ hitlåt, og nå har han til de grader gjort det igjen!

Det meste er sagt og skrevet både om løperpappaen og resten av familien. Det kunne vært bom stopp for treneresset etter at samarbeidet med sønnene bråstoppet. Slik gikk det ikke.

Gjert Ingebrigtsen har så enormt mye sportslig å tilføre, og han fortjener et stort stykke av kaken når medaljen skal feires i Ungarn. Selv om det er forståelig at mye er vanskelig å snakke om, er elefanten enda tydeligere i rommet nå.

Etter målgang virket det ikke veldig hjertelig mellom de to norske medaljørene, som bare hadde tre hundredelers differanse i mål.

Men dessverre uteble relevante spørsmål om den andre nordmannen i NRK-intervjuene etter målgang.

At team Narve/Gjert lyktes da det gjaldt som mest blir jo enda mer imponerende av at oppladningen ble som den ble. Gjert Ingebrigtsen fikk ikke trenerakkreditering, boplaner ble endret og Narve Gilje Nordås sa rett ut at han tidvis følte seg motarbeidet av friidrettsforbundet.

Det er det samme forbundet som nå kan sole seg i glansen av at en usedvanlig verdifull medalje er hentet hjem for Norge, på toppen av sølvet som Jakob Ingebrigtsen tross alt sitter igjen med.

Dette bør igjen medføre nye diskusjoner, når det hele er over i dette verdensmesterskapet, om hva slags avtaler, samarbeidsforhold og begrensninger som er innenfor fremover.

Det vil bli langt vanskeligere å tilsidesette interessene til den ferske bronsevinneren fremover. Alt tyder på at de interessene kommer til å inkludere en Gjert Ingebrigtsen ved hans side - også der det er viktig å være når det drar seg til i mesterskap.

PÅ PLASS I BUDAPEST: Gjert Ingebrigtsen, her fra Trond Mohn Games i Bergen i juni.

I en ideell verden hadde alle klart å finne et godt samarbeid, men en større grad av sameksistens er nok påkrevet fremover.

Uansett er dette en kveld da både Narve Gilje Nordås og Gjert Ingebrigtsen virkelig fortjener en klapp på skulderen for en sesong, der forbedringene har vært oppsiktsvekkende og evnen til å lykkes da det gjaldt også var til de grader til stede.

Nå har pappa Ingebrigtsen klart å trene frem tre superløpere i egen familie, i tillegg til umiddelbar suksess med en ny disippel. Det vi så i kveld var ren Gjert-magi, og gjør at det samlede avtrykket hans i internasjonal friidrett er blitt nesten uvirkelig stort.

Det skal han ha all mulig kred for, uavhengig av alt som måtte være av samarbeidsproblemer innad i familien.

Og mens pappa kan feire, vil nok Jakob Ingebrigtsen kanalisere alt av energi på å slå kraftigst mulig tilbake. Det kan love godt for Norge fremover.