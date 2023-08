1 / 7 forrige neste fullskjerm

Karsten Warholm til VM-finale i Budapest med beste semifinale-tid

BUDAPEST (VG) Karsten Warholm (27) vant sin semifinale på 400 meter hekk med tiden 47,09.

Han var borti den andre av ti hekker, men hadde ellers full kontroll og finaleplassen var aldri truet.

– Jeg slo meg ganske kraftig. Det var ikke helt bra, men det går bra. Det er sånt som skjer, sier Warholm til NRK.

Han hadde ikke ventet at det skulle gå så fort i semifinalen.

– Det var ikke planen, men alle springer fort, så da måtte jeg løpe så fort for å være i finalen. Sånn er det, sier Warholm.

Onsdagens VM-finale blir Karsten Warholms første møte med de antatt sterkeste konkurrentene - Alison dos Santos og Rai Benjamin - denne sesongen.

TRØKKET TIL: Alison dos Santos og Rai Benjamin side om side i semifinalen

Rai Benjamin vant sin semifinale med 47,24 (nest beste tid bak Warholms 47,09 i semifinalene) foran Alison dos Santos’ 47,38. Kyron McMaster fra De britiske Jomfruøyer imponerte også i første semifinale med tiden 47,72 - tross en bedagelig innspurt.

– Det er ingen tvil om at den fysiske formen er særdeles bra. Det er en beskjed til to de to andre (Benjamin og Dos Santos) om at de kan vente seg kraftig motstand, sier NRK-kommentator Jann Post etter Warholms semifinale.

Line Kloster tok seg videre fra forsøket til semifinalen på 400 meter hekk.

VIDERE: Line Kloster løp og hoppet seg til VM-semifinale.

Karsten Warholm mener selv at han aldri har kommet bedre rustet til et mesterskap før. Han har vunnet alt han har stilt opp i denne sommeren og levert noen av tidenes beste tider:

46,52 på Bislett – historiens femte beste tid

47,57 i Stockholm (regnvær)

46,76 på Jessheim (NM)

46,51 i Monaco – historiens fjerde beste tid

Warholm har verdensrekorden på 45,94 fra OL-gullet i 2021. Han har også to VM-gull og to EM-gull.

Onsdag kan bli litt av en kveld for norsk friidrett:

Klokken 21.15 går 1500 meter-finalen med Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås

Klokken 21.50 er det 400 meter hekk-finale med Karsten Warholm

Se hele VM-programmet her

