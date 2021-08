PARALYMPICS-KLAR: Salum Kashafali gleder seg til å løpe 100 meter i Tokyo denne uken.

Tokyo-håpet: − Jeg har to prosent syn. Jeg håper at jeg får beholde det

TOKYO (VG) Salum Kashafali (27) kan komme til å kopiere Karsten Warholm (25): Verdensrekord og gull i Tokyo.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Natt til fredag norsk tid var han i en egen klasse i forsøket på 100 meter: 10,46, ett hundredel dårligere enn hans egen verdensrekord. Søndag kl. 14.00 går finalen. Bergenseren er favoritt.

– Det var motvind, konstaterer trener Jan Hermann Hordvik tørt. Han er særdeles fornøyd med det eleven presterer i Tokyo.

Bare tre nordmenn har bedre tid på sprinten i 2021. Og de ser normalt. Kashafali kunne glede seg over VM-gull i 2019 og EM-gull i 2021. Nå håper han på edelt metall hjem i kofferten fra Japan.

– Hvor langt ser du framover når du løper?

– Jeg må ta en og en meter om gangen. Jeg ser ikke mål før jeg har passert målet. Det blir «blurry» når jeg er i fart.

– Hvor mye syn har du nå?

– Jeg har to prosent syn. Jeg håper at jeg får beholde det. Det har jeg hatt i halvannet år.

Da Salum Kashafali og familien kom som kvoteflyktninger til Norge i 2003, ble synet hans målt til 20 prosent. Så det har blitt ganske dramatisk forverret. Han er født med Stargardts, en sjelden netthinnesykdom som fører til gradvis tap av sentralsynet.

– Hvordan klarer du å løpe rett?

– Det er mye trening. Masse arbeid. Jeg er trygg på meg selv, og det er en fordel at jeg har sett bedre før. Jeg tar med meg det videre. Det går automatisk. Jeg tenker ikke over det. Du må nesten se så dårlig for å beskrive det selv.

Kashafali forklarer hvor mye han ser til daglig - når han ikke beveger seg raskere enn de aller fleste her på kloden:

– Hvis en person står mer enn tre-fire meter unna, klarer jeg ikke å se ansiktsuttrykk eller om de ser på meg. Alt over ti meter så er det vanskelig om noen peker på meg eller se hvilket kjønn personen er. Jeg bruker kontraster for å orientere meg.

– Fortjener Bergen en opptur nå?

– Vi fikk jo en skikkelig opptur med Kristian Blummenfelts gull i OL. Det er fantastisk det han har fått til. Jeg tar med meg det som en motivasjon.

Kashafali forteller at han etter Paralympics skal delta i det «vanlige» NM - selvsagt på 100 meter også der.

– Jeg vet at jeg kan ta medalje. Det er ingen grunn til at jeg skal løpe dårligere enn de som ser. Men jeg må trene enda mer. Jeg har gull, to sølv og én bronse fra tidligere norgesmesterskap.