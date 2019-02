TUNGE LØFT: Henrik Ingebrigtsen var inne på tanken om å legge opp før han vant EM-sølv bak lillebror Jakob i EM i august i fjor. Bildet er fra seiersfesten etter 5000-meteren i Berlin. Foto: Bjørn S. Delebekk

Henrik Ingebrigtsen: - Har manglet overskudd

Henrik Ingebrigtsen (27) har manglet overskudd etter mye og intensiv trening for å ta igjen forspranget brødrene Jakob (18) og Filip (25) fikk på ham mens han var ute med skader.

Publisert: 16.02.19 16:25







– De har tatt gradvise steg de tre til fire siste årene, og jeg har vært skadet. Jeg har prøvd å ta det igjen det siste halve året. Jeg har slitt med å absorbere den treningen. Men det har løsnet litt hver dag etter at vi kom hjem fra Sør-Afrika, sier Henrik Ingebrigtsen til VG.

– Jeg vil føle meg skikkelig bra før jeg tar på meg startnummer, forklarer han.

Han fyller 28 år om halvannen uke. I august i fjor tok han EM-sølvmedaljen bak lillebror Jakob på 5000 meter i Berlin, etter en lang periode med mye motgang i form av skader. Etter «comebacket» startet han for alvor kampen for å komme tilbake til sitt gamle jeg, det vil si som en like god løper som sine to yngre brødre.

– Det var egentlig all treningen i november og desember som er årsaken til at jeg ikke har følt at jeg har hatt det overskuddet som skal til for å stille til start i konkurranse. Det var grunnen til at jeg ikke løp i nordisk mesterskap (sist helg), sier han til VG.

– Formen er bra, jeg har egentlig aldri vært bedre trent. Men jeg har vært litt tung og sliten innimellom. Jeg må få det overskuddet som er nødvendig å ha med seg inn i konkurranser, tilføyer han.

– Du har med andre ord ikke vært syk eller plaget av skader i perioden fra før jul og frem til over treningsleiren i Sør-Afrika (i januar måned)?

– Det har ikke vært noe galt med noe som helst, annet enn at jeg har følt at jeg har manglet litt overskudd, svarer han.

I motsetning til Jakob og Filip skulle han i utgangspunktet heller ikke løpe i et stevne i Düsseldorf kommende onsdag, 20. februar. Nå har han imidlertid «fått» flybillett til Tyskland. Etter alt å dømme løper han 1500 meter der sammen med brødrene.

– Hva vil være vil være til hinder for at du likevel ikke løper i Düsseldorf?

– Hvis jeg føler det kan være negativt med tanke på EM, drar jeg ikke, svarer han og sikter til friidretts-EM innendørs i Glasgow 1. til 3. mars.

– Du prioriterer inne-EM fordi VM i Doha går sent på året (september/oktober)?

– Jeg gjør det så lenge det ikke går ut over noe vi skal gjøre senere i år. Det er først den siste uken vi har sluppet opp på trening. Jeg vil være i stand til å løpe fort i de første Diamond League-stevnene i mai, slik at jeg allerede da kan kvalifisere meg til VM, svarer han.

Sesongens første Diamond League-stevne går VM-byen Doha 3. mai. Deretter følger Shanghai 18. mai, Stockholm 30. mai, Roma 6. juni og Oslo 13. juni. I april er Ingebrigtsen-brødrene på treningsleir i høyden i Flagstaff i Arizona.

I inne-EM om to uker skal han løpe 3000 meter. Han er fremdeles «ikke fornøyd» med hvordan han løper i 1500-fart; han trenger flere økter i 1500-fart.