Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Grøvdal slo Ingrid Kristiansens 34 år gamle rekord

BÆRUM (VG) Karoline Bjerkeli Grøvdal er født i 1990. Søndag slo hun en norsk rekord satt i 1985. Ingrid Kristiansens rekord ble slått med over fem sekunder.

Publisert: 10.02.19 15:34







Tiden var 8,44,68 på 3000 meter i Norden-kampen i Bærum. Det gir samtidig 2. plass på europa-statistikken.

– Det er deilig å ta rekorden. Dette setter jeg veldig høyt. Og det var ikke hvem som helst som hadde rekorden fra før, sa Grøvdal etter målpassering.

– Jeg har stor respekt for det som Ingrid har gjort.

Karoline Bjerkeli Grøvdal innrømmet at hun hadde «så lyst» på den rekorden. Ingrid Kristiansens 8,50,26 ble satt i februar 1985 - lenge før Karoline var påtenkt.

– Hun var jo så god, men nå puster jeg henne i nakken, sa Grøvdal - og håper at det kan gå enda fortere i EM i begynnelsen av mars.

NRK-ekspert Vebjørn Rodal var spesielt imponert over sisterunden hennes.

– Jeg kan ikke huske å ha sett at hun har løpt en så bra sisterunde noen gang, sa han på direkten.

– Dette var et veldig godt gjennomført løp.

Godt gjennomført var også Karsten Warholms 400 meter. Han var i en klasse for seg og noterte 45,65 - ett tidel bak hans norske rekord fra Ulsteinvik for et par uker siden.

– Jeg er veldig fornøyd med Karsten. Det er sterkt å løpe så fort når han ikke er presset i det hele tatt, sier trener Leif Olav Alnes.