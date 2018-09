NY SJEF: Erlend Slokvik (i midten) tar over som ny toppidrettssjef for Norges Friidrettsforbund. Her fra en pressekonferanse mandag. Foto: Per Opsahl

Erlend Slokvik blir friidrettens nye sjef

FRIIDRETT 2018-09-10T08:01:33Z

ULLEVAAL STADION (VG) Erlend Slokvik (56) gir seg som skiskytterpresident, og tar over som toppidrettsjef for Norges Friidrettsforbund etter Håvard Tjørhom.

Publisert: 10.09.18 10:01 Oppdatert: 10.09.18 11:28

Tidligere mandag ble det klart at Håvard Tjørhom trekker seg som toppidrettssjef i Norges Friidrettsforbund . Det til tross for at kontrakten hans opprinnelig gikk ut i 2020.

Nå er det klart hvem som blir 38-åringens erstatter. For to og en halv uke siden kom den første henvendelsen fra Norges Friidrettsforbund, og på en pressekonferanse på Ullevaal i formiddag ble Erlend Slokvik presentert som norsk friidretts nye toppidrettssjef.

Slokvik har de siste årene vært president i Norges i Norges Skiskytteforbund.

– Jeg har savnet å jobbe tettere på utøverne, og jeg liker ikke alle de politiske prosessene som vi har holdt på med det siste halvåret. Jeg er mer en praktiker enn en som går rundt i korridorene og driver lobbyvirksomhet, sier Slokvik til VG.

Han har vært visepresident og president i skiskytterforbundet siden 2008. Nå kommer han inn i en helt ny idrettsgren. Han har tidligere jobbet med skiorientering, og som fysisk trener i fotballklubben Lillestrøm.

– Nå skal jeg først og fremst bli kjent med miljøene friidrett, reise rundt og bruke tiden til å kartlegge for å utvikle ting videre. Jeg har sett friidrett mest på TV, og har en jobb å gjøre fremover, sier 56-åringen som flyr til Tokyo allerede i dag for å starte kartleggingen av OL-arrangementet i 2020.

– Er norsk friidrett inne i sin mest spennende periode noensinne?

– Det var veldig bra på 90-tallet, men det er selvfølgelig veldig spennende nå. Da blir det ekstremt viktig å forlenge denne perioden.

– Blir som å hoppe etter Wirkola

Friidrettsforbundet som virkelig har vært i vinden under Tjørhoms ledelse. Blant andre har Karsten Warholm blomstret.

- Førstereaksjonen min er at det er trist at Håvard måtte gi seg. Han har vært veldig viktig for norsk friidrett, og vi har fått et veldig godt forhold. Samtidig er det bare å innse at idretten er litt tøff og at folk kommer og går, sier Warholm til VG.

– Hva tenker du om at Slokvik overtar?

- Det gjenstår å se om han kan ta opp arven. Det blir jo litt som å hoppe etter Wirkola dette. Jeg kjenner ikke så godt til Slokvik, men ifølge Leif Olav (Alnes, treneren, journ. anm.) er det mest sannsynlig en bra mann. Jeg stoler på ham på det, sier Warholm.

Selv mener Slokvik det er inspirerende å ta over friidretts-Norge i medvind.

– Det å ta over etter suksess kan være krevende, men samtidig kan det på en annen måte være litt behagelig. Da vet du at ting fungerer bra. Slik var det også da jeg tok over orientering- og skiskytterlandslaget, men det gikk an å gjøre det bedre. Og det gjorde vi. Men fortsatt er det forbedringspotensial. Vi må få fram nye utøvere om fire-fem år, sier Slokvik.

Takknemlig for samarbeidet

Karsten Warholm-trener Leif Olav Alnes synes også det er trist at Håvard Tjørhom velger å trekke seg tilbake fra friidretten.

- Jeg tenker at vi skal være glad for at vi fikk ha han i to år. Jeg har kun gode ord å si om han. Han har vært en fantastisk fyr på alle måter og samtidig har jeg stor forståelse for at han velger å gi seg nå, sier Alnes.

Han kjenner imidlertid til Slokvik fra før av - og tror det kan være et smart valg av Norges Friidrettsforbund.

- Jeg har et veldig godt inntrykk, og tror vi har vært heldige med erstatteren. Jeg tror han har et ganske sammenfallende grunnsyn som Håvard, så jeg tror ikke det blir en brå retningsendring. I tillegg tror jeg at han erfaren og rett og slett smart nok til å undersøke terrenget litt for å sette kursen, sier Alnes.

Tjørhom henviste til et planlagt pressetreff mandag kveld da VG var i kontakt med ham om saken i morgentimene mandag.

I en pressemelding fra friidrettsforbundet uttaler han imidlertid at valget om å gi seg var vanskelig å ta, men at det ble for vanskelig å kombinere jobben i Oslo med familielivet på Sola.