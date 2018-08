HAR KJEMPET FOR Å BLI BEST: Henrik, Jakob og Filip Ingebrigtsen har møtt motstand på veien mot suksess. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Ingebrigtsen-familien: – Vi har blitt motarbeidet

BERLIN (VG) Gjert Ingebrigtsen har trent tre sønner til EM-gull. Nå går 52-åringen ut mot den norske idrettsmodellen.

– Gjert har jo vært «gal» i 20 år. Han har fått så mye drit for alt vi har gjort. Han har tatt veldig mye av støyten. Det har vært så mye styr. I klubben vår da vi var små ... Vi fikk ikke trene med de gruppene vi ville ... Det var så mye motarbeiding i alle retninger, forteller Henrik Ingebrigtsen til VG etter å ha tatt EM-sølv på 5000 meter i Berlin.

– Hvorfor ble dere motarbeidet?

– Fordi vi gikk litt imot det som var normen. Vi satte krav og var for profesjonelle for alderen. Da jeg var 11 år, var jeg like profesjonell som jeg er i dag. Hvis noen sa: «Nei, vi skal ikke ha rangerte lister. Alle er vinnere.» Da ble jeg forbannet.

– Imot den norske modellen

Pappa og trener Gjert har alltid hatt et ufravikelig krav til sønnene sine: Hvis de ville oppnå målene sine, måtte de ta konsekvensene av det. De måtte ofre det som krevdes, noe Henrik, Filip og Jakob har gjort.

Det medførte et krasj med omgivelsene. Ifølge barneidrettsbestemmelsene til Norges idrettsforbund kan norske barn blant annet ikke delta i konkurranser med resultatlister før de er 11 år. Det passet ikke for Ingebrigtsen-guttene som har hatt ambisjoner om å bli verdensmestere allerede som 6-7-åringer.

– Vi er imot den norske idrettsmodellen. Jeg tror likevel vi står veldig solid og godt plantet i norsk tradisjon og kultur når det har med det å være best når det gjelder. Det er viktig for oss, forteller Gjert Ingebrigtsen til VG på banketten hvor sønnen Jakob feires for to banebrytende EM-gull og eldstemann Henrik blir hedret for karrierens fjerde EM-medalje.

– Hvis du, Jakob og de andre hadde fulgt den norske idrettsmodellen. Hvor hadde Jakob vært da?

– Det har jeg ikke lyst til å spekulere i. For vi tenker aldri begrensninger i noen ting. Vi setter aldri slike rammer. Vi lar ting skje på en naturlig måte. Er du god nok, er du gammel nok, sier Gjert Ingebrigtsen.

Har tatt tøffe valg

– Hva er den smarteste endringen som kan bli gjort i den norske idrettsmodellen?

– Det vet jeg ikke. Vi er ikke noen misjonærer for hverken det ene eller andre. Vi gjør det beste vi kan for å oppnå gode resultater med det vi holder på med. Så får andre vurdere om det er noe som kan brukes i andre sammenhenger.

– Du har trent tre sønner til EM-gull. Hva betyr det for deg?

– Det betyr at vi har gjort mer rett enn galt. Jeg tror det kan være en grei oppsummering. Det er klart at det har vært mange kamper underveis, man må ta en del tøffe valg. Jeg må si at jeg beundrer guttene mine for å ha tatt konsekvensene av sine mål.

– Dere får nå en enorm anerkjennelse for jobben dere har gjort og resultatene dere har oppnådd. Er det noe du reflekterer over?

– Nei. I morgen er det nye mål. Sånn er idretten. Og sånn er det i mange andre sammenhenger. Du har nådd noen mål, men det er alltid nye mål som skal nås. Min jobb starter igjen i morgen.

– Det var ikke snakk om at gutta skulle få en treningsfri dag?

– Nei. Det er allerede lagt planer for i morgen, sier Gjert Ingebrigtsen.

Idrettspresidenten forsvarer modellen

Planer har også Tom Tvedt. Presidenten i Norges idrettsforbund roser «Team Ingebrigtsen» og Karsten Warholm for resultatene de har oppnådd under EM, men også for måten de har fremstått på.

– Resultatene på idrettsbanene taler for seg selv, men jeg syns de har en fremtoning som er til å bli stolt av. Norsk friidrett, hvis man tenker tilbake til Rio-OL i 2016, så har de virkelig jobbet godt. De følger landslagsmodellen som handler om å bygge team, kultur og lag. Nå kommer resultatene også. Jeg tror dette bare er starten på det vi har i vente, sier Tvedt til VG.

Presidenten forteller at det må være rom for ulike meninger om hva som er best for norsk idrett, men han er tydelig på at barneidrettsbestemmelsene er en fordel og ikke en ulempe.

– Barneidrettsbestemmelsene er til for å ivareta barn og ungdom. Jeg er enig i at individer utvikler seg forskjellig, men bestemmelsene setter ikke noen begrensning for kvaliteten på treningen som kan gjøres. Jeg er helt klar på at den norske idrettsmodellen, med barneidrettsbestemmelsene, har satt oss i posisjon til å være en av verdens beste idrettsnasjoner, sier Tvedt.

Han legger til at han er åpen for diskusjoner om temaet.

– Men jeg er veldig klar på at det å få en utviklingstrapp for våre idrettsutøvere har vært en veldig, veldig god rettesnor for norsk idrett. Vi trenger ikke se lenger tilbake enn til OL i Pyeongchang, da vi tok 39 medaljer. Hele verden lurte jo da på hva vi holdt på med. Det må ligge lek, moro og utvikling i bunn for dem som ønsker å nå toppen. Det er det den norske idrettsmodellen er bygget på.