BLID VETERAN: Ezinne Okparaebo (30) på utøverhotellet i Berlin søndag. Mandag klokken 17.45 løper Norges raskeste kvinne innledende EM-heat på 100 meter i Olympiastadion i Berlin. Foto: Bjørn S. Delebekk

Okparaebo foran EM-starten: – Gleden større etter tøffe tider

Publisert: 06.08.18 11:16 Oppdatert: 06.08.18 12:08

FRIIDRETT 2018-08-06T09:16:49Z

HAMAR/BERLIN (VG) Foran sitt femte EM er Norges raskeste kvinne innforstått med at hun antagelig vil være mye lenger unna pallen enn da hun var fem hundredeler fra å vinne bronsemedalje i sitt første i Barcelona for åtte år siden.

– Jeg er ikke så nær nå som i EM i 2010. Jeg er på 21. plass på statistikken (over årsbeste i Europa). Bredden er større, toppen er bedre, sier Ezinne Okparaebo i et intervju med VG og NTB – et drøyt døgn før hun mandag klokken 17.45 skal løpe innledende heat på 100 meter i EM.

Fem på topp 100 m Årsbeste i Europa 1) Dina Asher-Smith, Storbritannia 10,92 2) Mujinga Kambundji, Sveits 10,95 3) Dafne Schippers, Nederland 11,01 4) Carolle Zahi, Frankrike 11,01 5) Orlann Ombissa-Dzangue, Frankrike 11,06 #Ezinne (11,24) starter i første innledende heat klokken 17.45 mandag, Helene Rønningen i tredje og siste heat klokken 17.57. De tre raskeste fra hvert heat går til semifinalene, pluss de fire raskeste tidene totalt.

– Dette EM-et er tøffere enn noe annet, vedgår hun.

På begynnelsen av året, etter en pause fra friidretten i fjor, trodde hun ikke hun skulle klare å kvalifisere seg til mesterskapet på Olympiastadion her i Berlin. Men så løp hun inn 11,24 på Bislett for to måneder siden, godt under EM-kravet 11,45 for fjerde gang denne sesongen.

Hun er kort sagt veldig glad for bare å være en del av den norske EM-troppen.

11,24 er imidlertid ett hundredels sekund svakere enn da hun satte norsk rekord med 11,23 i semifinalen i Barcelona-EM for åtte år siden, og løp på samme tid i finalen.

Og endte på 4. plass. Fem hundredeler fra EM-bronsemedaljen. I 2012-EM i Helsinki måtte hun også ta til takke med 4. plass. Men så tok hun revansj i London-OL noen uker senere: Norsk rekord 11,14 i innledende heat, norsk rekord 11,10 i semifinalen – ni hundredeler fra OL-finalen.

VM 2013 og EM 2014 var ikke like oppløftende, før hun opplevde en ny opptur i 2015-VM. På samme stadion som hun mesterskaps-debuterte som senior, i 2008-OL, løp hun sin aller beste 100 meter: 11,12 sekunder i sterk motvind (1,2). 11,19 i semifinalen holdt ikke til finaleplass.

– Si det, hva skjedde i 2016 og 2017?, svarer Ezinne Okparaebo på VGs spørsmål om det samme.

VM-oppturen i Beijings «Fugleredet» burde kanskje sporet til enda bedre tider. Men det motsatte skjedde, igjen.

– Fikk du for høye forventninger til deg selv etter 2015?

– Nei, jeg tror ikke det. Av og til treffer man, av og til treffer man ikke, svarer Ezinne Okparaebo.

Hun mener «gleden», generelt og når det gjelder løpingen, blir enda mye større etter «de tøffe tidene». Nå er målet hennes å være mer avslappet; ikke fokusere på «de andre», ikke være opptatt av egne forventninger.

– Jeg må ikke glemme å kose meg, og bare ha det gøy, sier hun.

Hun unngår å svare på spørsmål om hun vil vi satse på flere store mesterskapet etter dette (VM 2019, OL 2020), og hun svarer «det er et godt spørsmål» på «hva driver deg?».

– Det er det jeg har måttet finne ut av, svarer hun med tanke på fjorårets pause.

– Nå man bor i et så flott land som Norge, er det så mye annet å gjøre. Men det har å gjøre med den fysiske gleden. Alle de fine menneskene man møter, tilføyer hun.

– Hva ville du eventuelt ha gjort i stedet?

– Veldig mye. Jeg vil ikke gå inn på alt nå. Men det kommer vel en dag. Innerst inne vil jeg gjøre noe som har nærhet til idretten, fordi den har gjort så mye for meg, svarer Ezinne Okparaebo.