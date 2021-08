TITT TEI: Jakob Ingebrigtsen tar seg tid til en titt i retning seierspallen på vei mot mål i 1500 meter-semifinalen torsdag. Foto: Bjørn S. Delebekk

Rodal: − Slik kan Jakob sjokkere Cheruiyot

TOKYO (VG) Jakob Ingebrigtsen (20) tror at en «bleik, cocky jævel» vinner 1500 meter. Altså han selv. Timothy Cheruiyot (25) er like overbevist om at det blir han.

Ingebrigtsen har aldri slått kenyaneren i samløp, men får en ny sjanse på Olympiastadion i Tokyo når 1500 meter-finalen går lørdag klokken 13.40 norsk tid.

Den finalen vurderer NRK-ekspert Vebjørn Rodal slik:

– Dette er to løpsvillige karer. Jakob Ingebrigtsen kan også ta føringen om han føler at det er nødvendig. Australske Stewart McSweyn vil gjerne ha fart for å riste av seg de beste spurterne, og Cheruiyot har gang på gang vist at han både tør og vil ta lange føringer tidlig i løpet.

OL-mesteren på 800 meter fra 1996 fortsetter:

– Jeg har en følelse av at det ville være lurt av Jakob å ta et tidlig initiativ. Han er så sterk, han står distansen så godt, han har gjort en fantastisk 5000 meter i år ... Kapasiteten, kondisjonen, er kanskje det sterkeste våpenet til Jakob. Ogda tror jeg det er lurt at han tar initiativ før Cheruiyot rekker å gjøre det.

– Da må det skje på et tidligere tidspunkt enn Jakob vanligvis gjør det. Hvorfor ikke prøve et overraskelsesmoment når det er rundt 400 meter igjen. Kanskje 350. Eller kanskje litt tidligere. Jeg tror Jakob har kapasitet til å stå inn om han gjør det. Slik kan Jakob sjokkere Cheruiyot.

På spørsmål fra norske journalister sier Timothy Cheruiyot at han skal hjem og tenke på taktikken, men at han håper å samarbeide med den andre kenyaneren i finalen, Abel Kipsang, som løp først i mål i Ingebrigtsens semifinaleheat.

Rodals kollega, NRK-kommentator Jann Post, tror at tiden endelig kan være inne for at nordmannen slår sin fem år eldre rival fra Kenya.

– Jeg tror at både Stewart McSweyn og Cheruiyot kommer til å sørge for fart. Jakob Ingebrigtsen kommer til å ligge bak og være i god posisjon. Det handler om å ha de beste beina de siste 200 meterne. Hvis noen slår Jakob da, så er det den beste. Men jeg har aldri hatt så stor tro på at Jakob skal slå Cheruiyot som jeg har akkurat nå.

Vinnertiden i Ingebrigtsens semifinale var på 3,31-tallet, og Gjert Ingebrigtsen snakker om en vinnertid ned mot 3,28.

– Banen er veldig rask, og i semifinalen får vi bekreftet at det er veldig bra forhold. Finalen vil gå raskere. Vi ser at folk løper mer på kondisjon enn før, og det gjør at løpene går fortere. Det skal i utgangspunktet passe meg bra, sier Jakob Ingebrigtsen i møte med norske OL-mediene.

– Cheruiyot og Ingebrigtsen er favoritter, men jeg skal være med å kjempe, sier Abel Kipsang, den andre kenyaneren i finalefeltet.

