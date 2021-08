SUPERBANE: Friidrettsutøverne har gode vilkår under OL i Tokyo. Et nytt banedekke skal gi de en fordel i jakten på nye rekorder. Foto: JEWEL SAMAD / AFP

Friidrettsbanen er blitt OL-snakkis: − Føles som en trampoline

TOKYO/OSLO (VG) Underlaget på OL-stadion i Tokyo beskrives som en «trampoline». Mange bruker den nyutviklede banen til å forklare rekordraset på friidrettsbanen.

– Jeg tror ikke det er slik at hvem som helst kunne gått ut der og løpt 45.94, sier Karsten Warholm til VG, men den nybakte verdensrekordholderen vedgår at underlaget i Tokyo hjelper utøverne til å løpe raskere.

Det er den italienske baneprodusenten Mondo som har produsert underlaget på OL-stadion.

– Leif anskaffet mondo-dekke til Valhall for mange år siden. Det er absolutt mitt favorittdekke. Det er ikke mange baner som er like raske i verden. Det er klart at dekket spiller en rolle, sier sunnmøringen.

EKSPLOSIV START: Karsten Warholm løper ut under OL-finalen på 400 meter hekk. Foto: Bjørn S. Delebekk

I finalen på 400 meter hekk for herrer satte syv av åtte utøvere enten verdensrekord, verdensdel-rekord, nasjonal rekord eller personlig rekord. På kvinnesiden på samme distanse utspilte det seg et lignende løp, hvor Sydney McLaughlin smadret egen verdensrekord i natt.

– Det er en bane som returnerer energien og «pusher» deg fremover, sier hun etter OL-gullet. McLaughlin kom i mål på 51.46.

Sølvvinner Dalilah Muhammad, som også løp under den gamle verdensrekorden, er av samme oppfatning.

– Jeg kan føle energireturen, spesielt når du kommer til åttende hekk og er dødssliten. I dag føltes det ikke som jeg gikk døden i møte, sier amerikaneren om banedekket på olympiastadion i Tokyo.

De første tegnene på et lynraskt underlag dukket opp under finalen på 100 meter for kvinner, da Elaine Thompson-Herah løp inn til gull på olympisk rekord. Foreløpig er det satt tre verdensrekorder og tre olympiske rekorder i friidrett i årets OL. Spesielt Warholm og McLaughlins rekorder er av det spektakulære slaget.

21-åringen fra USA forbedret sin egen rekord med 44 hundredeler. Warholm tok 76 hundredeler av rekordløpet på Bislett. Det er 1,6 prosent raskere, og det største jafset av en verdensrekord siden Michael Johnson løp 19.32 på 200 meter i 1996 (1,7 prosent).

Rekordras i friidrett, Tokyo 2021 Kvinner: Olympisk rekord: Jasmine Camacho-Quinn: 110 meter hekk, 12.26 sekunder

Elaine Thompson-Herah Herah: 100 meter, 10.61 sekunder Verdensrekord: Sydney McLaughlin: 400 meter hekk, 51.46 sekunder

Yulimar Rojas: Tresteg, 15,67 meter Menn: Verdensrekord: Karsten Warholm: 400 meter hekk, 45,94 sekunder. Kvinner og menn: Olympisk rekord: Polens lag på blandet stafett: 4x400 meter, 3.09.87 Verdensrekord innebærer naturligvis også olympisk rekord. En drøss med utøvere har også satt personlig rekord på ulike distanser i OL. Vis mer

Slik har det gått i tidligere OL:

Athen 2004: To verdensrekorder

Beijing 2008: Fire verdensrekorder, 12 olympiske rekorder

London 2012: Tre verdensrekorder, tre olympiske rekorder

Rio 2016: Tre verdensrekorder, fem olympiske rekorder

Det gjenstår fire dager med friidrett i Tokyo-OL.

Mondo har jobbet i nesten tre år med akkurat det som ligger på den olympiske stadion i Tokyo. De testet utallige forskjellige versjoner, med forskjellige type gummi og materiale, før de falt ned på den rekordknusende varianten, har produsenten fortalt New York Times.

På fabrikken i Italia testet de forskjellige underlag, før de la til tredimensjonale granulater. Resultatet ble eksplosivt.

– Det føles som en trampoline, forklarte Andrea Vallauri, internasjonal sjef i Mondo.

Han anslår at det øker prestasjonen med omtrent to prosent, en stor brøkdel når vi snakker om rekorder som beregnes ned til hundredeler. Der man tidligere har snakket om supersko eller spekulert i doping etter rekordløp, er det banen som har blitt den store snakkisen i Tokyo.

– Det er en rask bane, men det er mange faktorer. Det er en ekstremt høy temperatur, og dette er det nyeste mondo-dekket. Vi har også hatt sko-teknologi. Men vi må ikke glemme at det er utøveren som løper. Vi ser at det er høyt nivå i mange øvelser, men mange satser på OL, så det er ikke unaturlig. Når du er i form, så spretter du på alle underlag, sier Warholms trener, Leif Olav Alnes.

Legendariske Michael Johnson har fire OL-gull på samvittigheten. Han driver et eget treningssenter og hjelper nye utøvere å nå sine mål. Der har de tilgang til samme underlag som i Tokyo, og amerikaneren slår fast at banedekket hjelper.

– Banen i Tokyo er rask! Vi har samme underlag og utøverne våre forteller at det føles annerledes. Den er jevnere og raskere. Verdensrekordene, andre raske tider og kommentarer fra utøvere i Tokyo bekrefter det, skriver Johnson på Twitter.