Filip Ingebrigtsen giftet seg: – Vi har sett fram til dagen lenge

FRIIDRETT 2018-09-15T12:36:02Z

MANGEN KAPELL (VG) Filip Ingebrigtsen (25) giftet seg lørdag med sin Astrid Mangen Cederkvist (24).

Publisert: 15.09.18 14:36 Oppdatert: 15.09.18 16:18

Hele Ingebrigtsen-familien var på plass i Mangen Kapell, dypt inne i Aurskog-Hølands skoger, der bruden kommer fra.

– Dette føles veldig fint, akkurat som ventet, sier Filip Ingebrigtsen til VG på vei ut av kirken.

– Vi skulle gjerne ha giftet oss tidligere, men den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves, fortsetter løperstjernen, og forteller at det har gått nesten to år fra frieriet til bryllupet. 16. september 2016 gikk han ned på kne og fridde til kjæresten Astrid Mangen Cederkvist.

– Vi har sett fram til dagen lenge. Vi gleder oss. Jeg skal ikke blande meg bort i noe i dag, lovte pappa Gjert Ingebrigtsen på vei inn i kapellet sammen med kona Tone.

– Vi er på et fint sted med fint vær og fine folk, så dette blir kanon, fastslo Henrik Ingebrigtsen på vei inn i kirken sammen med sin gravide kone Liva Eie Børkja. De giftet seg i vår.

Også bruden er friidrettsutøver på topplan. De to ble sammen allerede i 2012, før Filip Ingebrigtsen ble kjent i det norske folk. Siden har han blitt verdensmester og tatt bronse i VM. Hun ble ført inn i kirken av pappa Haakon Cederkvist. Sogneprest Unni Sveistrup sto for vielsen.

– Det har skjedd mye på de årene. Det var jo for to år siden, da han tok EM-gull, at han slo gjennom. Det var noen sesonger med sykdom som var tøffe for ham, men han liker så godt det han holder på med at det er verdt all reisingen og treningen når det går bra. Hvis det ikke går så bra, er han flink til å se det positive i ting. Da snur han det til noe positivt og finner motivasjon i det, fortalte Astrid Mangen Cederkvist til VG tidligere i sommer.

– Han er ganske rolig av seg. Han er ikke oppmerksomhetssyk. Han er ikke ute etter å få masse overskrifter og sånne ting. Han er ganske lik i mediene som på privaten. Han gjør ikke så mye ut av seg, sa lørdagens brud før EM.

Mesterskapet i Berlin ble en liten nedtur for Filip Ingebrigtsen, fordi han falt og pådro seg ribbeinsbrist i forsøket på 1500 meter.