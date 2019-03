NO PROBLEM: Jakob Ingebrigtsen (18) tok seg fredag med letthet fra kvalifiseringen til finalen på 3000 meter lørdag og 1500 meter søndag i innendørs-EM. Foto: BEN STANSALL / AFP

Vebjørn Rodal: Jakob Ingebrigtsen tar to EM-gull

GLASGOW (VG) Jakob Ingebrigtsen (18) kommer til å vinne Norges første innendørsgull i friidrett lørdag kveld på 3000 meter og ta sitt andre på EMs siste dag søndag.

Det er NRK-ekspert Vebjørn Rodal (46) og Jakob Ingebrigtsens storebror Henrik (28) nær hundre prosent sikre på. I likhet med pappa og trener Gjert Ingebrigtsen (53) mener de også at han er like upåvirket av oppmerksomheten utenfor banen, som han virker å være av favorittpresset på banen.

– På 1500 meter kan jeg egentlig ikke se hvem som kan slå ham, bortsett fra Marcin Lewandowski - hvis det ikke blir satt veldig høy fart fra start. Han var tettest på i Berlin (utendørs-EM i august). Men hvis Jakob går inn for det, tror jeg han knekker ham på de fire siste rundene, sier Vebjørn Rodal - olympisk mester på 800 meter og mangeårig friidretts-ekspert for NRK.

– På 3000 meter har jeg også problemer med å se hvem som kan slå ham, tilføyer Rodal.

EM-finalen på 3000 meter starter klokken 20.47 lørdag, en halv time før Karsten Warholm som favoritt skal løpe finalen på 200 meter.

Finalen på 1500 meter starter klokken 21.01 søndag.

Norge har aldri vunnet EM-gull innendørs i friidrett. Dobbeltgullvinneren fra utendørs-EM i august vil bli den første, slik ekspertene ser det.

– Jeg tror Jakob tar gull på 3000 -og 1500 meter, sier Henrik Ingebrigtsen.

Etter at Filip Ingebrigtsen (25) ble disket i kvalifiseringen på den sist nevnte distansen fredag, er det lille Filip-forbeholdet han tok før det skjedde ikke lenger aktuelt.

Henrik Ingebrigtsen - som har bronsemedalje (2015) og sølvmedalje (2017) på 3000 meter fra de to foregående mesterskapene og «håper» på en medalje i kveld - mener at Jakob Ingebrigtsens «naturlige» og «vanvittige» evne til å disponere lange løp, vil være utslagsgivende i den første finalen.

Når det gjelder den andre søndag, er det bare å vise til hva har prestert de siste ukene innendørs. For eksempel da han satte Samuel Tefera (19) på plass i Düsseldorf forrige onsdag. Etiopieren vant distansen i innendørs-VM i fjor og hadde senket Hicham El Guerroujs 22 år gamle verdensrekord til 3.31,04 fem dager før duellen mot Jakob Ingebrigtsen, som i slengen satte juniorverdensrekord med 3.36,02.

Her i Glasgow har han naturligvis vært ettertraktet. På spørsmål om han passer på at lillebroren ikke blir utsatt for stresstester som det ikke er så lett for en 18-åring å merke, svarer Henrik Ingebrigtsen at det er hans «hovedjobb i teamet» å dele sin erfaring.

– Er trykket rundt Jakob blitt større den siste tiden?

– Trykket på å prestere har hele tiden vært stort på Jakob. Gjert (pappa og trener) har i 10 år vært jævla stor i kjeften på Jakobs vegne. Han har sagt at han vil bli verdens beste løper, og at han vil mose alle. Det har han vokst opp med, svarer to barns far Henrik Ingebrigtsen.

– Han har ikke tatt skade av det?

– Nei, pilen har bare pekt i en retning. For å si det slik: Fra han var 10 år gammel, og frem til nå, har han overrasket meg ganske mye. Men fra han var 15 til 16 år, forsto jeg at det ikke er noen begrensninger for hvor fort han kan løpe, svarer Henrik Ingebrigtsen, som slo gjennom med EM-gull og 5. plass i OL for seks og et halvt år siden.

Gjert Ingebrigtsen mener at hans yngste løpersønn ikke merker noe til et tiltagende press, selv om oppmerksomheten fra utenlandske medier er blitt større.

– Han lever et liv som er såpass «kjedelig». Skole, trening, hjem, sove. Han opplever det ikke annerledes i dag enn i fjor, eller året før det. Han løper et løp, så blir det stor oppmerksomhet et par dager - og så er det over, sier Gjert Ingebrigtsen.

Vebjørn Rodal påpeker at riktig nok er Jakob Ingebrigtsen ung med tanke på alder. Men han er erfaren som løper, «ikke minst i mesterskap».

– Han har lært seg å takle press på en ubesværet måte over tid, sier Rodal.